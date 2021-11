Tim Cook disse em entrevista que já investiu em criptomoedas

As criptomoedas estão na moda e, apesar de vários cenários menos lícitos a envolver esta moeda, a verdade é que as tecnologias por trás do conceito e do serviço são poderosas. Como tal, aos poucos, este "criptodinheiro" ganha espaço na sociedade e já ninguém quer ficar de fora do assunto. Um dos que já fez saber que possuiu criptomoedas foi Tim Cook, o homem forte da Apple.

Segundo o New York Times, o CEO da Apple investiu o seu próprio dinheiro em criptomoedas. É um assunto que ele segue com atenção já há muito tempo, referiu a publicação.

Tim Cook já investiu em criptomoedas, mas a Apple não

O CEO da Apple, Tim Cook, confirmou que investiu o seu dinheiro pessoal em moeda criptográfica. Esta revelação foi feita hoje durante uma conversa na conferência Dealbook do New York Times.

Penso que é razoável possuí-lo como parte de uma carteira diversificada. A propósito, não estou a dar conselhos de investimento a ninguém.

Disse o CEO durante uma conversa com Andrew Ross Sorkin.

Apesar de ter dito que era possuidor deste dinheiro criptográfico, não especificou em qual moeda recaiu a sua escolha.

"Tenho estado interessado nisso há algum tempo. Ando a pesquisar o assunto e assim por diante... Acho que é interessante.

Disse Cook.

Embora o homem forte da gigante tecnológica tenha confirmado o seu próprio investimento em moeda criptográfica, estava muito mais cauteloso quanto aos planos da Apple como empresa. Ele excluiu o investimento do dinheiro da empresa em moeda criptográfica, e disse que a Apple não tem planos para permitir que as pessoas a utilizem para comprar os seus produtos "no futuro imediato".

Contudo, o CEO provocou que "há outras coisas para as quais estamos definitivamente a olhar" quando se trata de moeda criptográfica, sem anunciar quaisquer planos específicos.

Quando foi questionado sobre as NFT, Cook disse que as considera "interessantes", mas que "demorará algum tempo a ser considerada de uma forma que seja para a pessoa normal".

Assuntos que incomodam a Apple estiveram em discussão

Durante a conversa, de aproximadamente meia hora, Tim Cook foi questionado sobre outros tópicos importantes que afetam a Apple nos últimos meses, incluindo a sua batalha de alta visibilidade em tribunal com a Epic Games.

Quando questionado se aos utilizadores deveria ser dada a opção de instalar aplicações de outras fontes que não a Apple App Store por processos como o sideloading, o CEO reiterou que a Apple pensa que a sua abordagem é a melhor para a segurança.

Esta informação de Tim Cook vem no seguimento do que Craig Federighi disse em Lisboa, na semana passada, na sua participação na Web Summit. A empresa também publicou vários relatórios este ano e em todos eles era argumentado que permitir aos utilizadores a instalação de software não controlado pelo processo de revisão da App Store corre o risco de expor os seus telefones a malware e outras ameaças à segurança.

De acordo com a Apple, a sua política contra o "carregamento lateral" mantém o malware iOS baixo em comparação com outras plataformas como o Android.