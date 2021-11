O mercado dos browsers anda ao rubro, com todos a quererem destacar-se com as suas funcionalidades. Se a maioria é baseado no Chromium e como tal tem pouco espaço de manobra para criar novidades, o Firefox da Mozilla ganha aqui um espaço único.

Com o Windows como base, o browser da Mozilla conseguiu atingir agora um lugar único e que muitos queriam. Este é o primeiro browser de topo a conseguir estar na loja de apps da Microsoft e assim ter uma posição de destaque.

A Mozilla eleva ainda mais o seu browser

Até há muito pouco tempo a Microsoft controlava o tipo de apps que estavam disponíveis na sua loja. Esta não recebia as conhecidas apps do Windows, limitando-se a ter apenas as WPAs, que nem todos queriam usar nos seus sistemas, graças às suas limitações.

Agora, e de forma completamente discreta, a Mozilla deu o passo que muitos já gostariam a de ter dado. Tem o seu browser presente na loja que alimenta o Windows e assim ganha uma facilidade de acesso muito grande.

Firefox está na loja de apps da Microsoft

O processo de instalação passa a ser mais simples, como de qualquer outra app, garantindo também as necessárias atualizações. Estas passam a acontecer de forma automática e sem qualquer intervenção dos utilizadores, estando sempre os seus sistemas com as mais recentes versões.

A chegada do Firefox à loja da Microsoft acontece depois das mudanças de junho. Estas passaram a permitir que os browsers possam usar os seus próprios motores, o que abriu as portas para o Opera e o Yandex logo em setembro. A Mozilla gaba-se agora de ser o primeiro "major" browser a chegar aqui.

O primeiro a chegar a esta plataforma renovada

Foi precisamente esta mudança da Microsoft que permitiu à Mozilla apostar em trazer o Firefox para a loja de apps do Windows. Assim, e de forma única, este browser está acessível nesta loja, tanto no Windows 10 como no Windows 11, algo que só a Mozilla conseguiu.

Apesar de não surgir ainda de forma direta nas pesquisas da loja da Microsoft, o Firefox pode ser já acedido nesta plataforma. Basta aceder a este link e tratar do processo de instalação deste browser, como fizeram já com muitas apps.