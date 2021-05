Tidal lança aplicação para Apple Watch com streaming e reprodução offline

O Apple Watch é um dispositivo que permite levar a nossa música em modo offline e permite também usar os serviços de streaming de música através da sua ligação à internet. Durante alguns anos, a Apple fechou este dispositivo a aplicações de terceiros e o Apple Music era o serviço nativo e único. Posteriormente a empresa abriu o acesso e o Spotify apostou com várias funcionalidades, entre elas a que mostrou esta semana. Agora outros se seguiram, entre eles o Tidal.

Se é um utilizador do Tidal e do Apple Watch, atualize a versão que há boas novidades.

Tidal segue Spotify e faz sombra ao Apple Music

Um dos melhores serviços de streaming de música, o Tidal, lançou uma atualização que traz algumas funcionalidade novas, entre elas a reprodução offline e streaming para o Apple Watch. Esta atualização apareceu poucos dias depois do Spotify lançar a opção de descarregar música para ser ouvida em offline e via streaming no smartwatch da Apple.

Com o Tidal versão 2.26.0 para iOS, a plataforma trouxe uma aplicação ao Apple Watch. Embora o Tidal tenha algum tempo de atraso, face a outras plataformas, é importante que apareça para aumentar o poder de escolha do utilizador do ecossistema da Apple.

Um dos trunfos da plataforma Tidal tem sido, até agora, a venda de contas com acesso a música com qualidade HiFi Lossless. No entanto, o preço desta conta é de 17.99 euros e a Apple vai lançar já em junho o Apple Music no mesmo nível de qualidade apenas por 6.99 euros.

Na outra ponta da corda, ao lado do Tidal está o Spotify que também já está pronto para lançar a sua própria oferta de HiFi. No entanto, esta plataforma deverá também manter o preço da sua assinatura Premium que é de 6.99 euros.

Portanto, a concorrência beneficia o utilizador e neste caso o Tidal irá ter uma concorrência forte no que toca ao seu melhor produto, o HiFi.

Se não conhece, experimente… é gratuito!

Se nunca usou o Tidal, fique a saber que é uma plataforma de streaming de música sem anúncios e com música na melhor qualidade de som. A empresa refere que tem mais de 70 milhões de músicas, reprodução offline, rádios e descoberta intuitiva, além de permitir ao utilizador trocar de música quando quiser.

Um outro pormenor muito interessante é que o Tidal permite ter a melhor experiência musical durante 30 dias sem pagar nada. Depois pode cancelar quando quiser.