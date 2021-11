Teste mostra o desempenho do processador Apple M1 Max na execução de 25 jogos

A Apple lançou os seus novos e poderosos processadores M1 Pro e M1 Max e logo depois surgiram os primeiros testes que comprovaram o poder de desempenho desta nova aposta da marca da maçã.

Bem sabemos que o segmento dos jogos nunca foi uma área forte da Apple, mas agora foram revelados os resultados do desempenho do SoC M1 Max durante a execução de 25 jogos. Será que se aguenta bem? Vamos descobrir.

M1 Max da Apple testado na execução de 25 jogos

A Apple surpreendeu os fãs com o lançamento dos novos processadores M1 Pro e M1 Max no passado dia 18 de outubro, durante o seu habitual evento. E com estes poderosos chips, muitos têm questionado sobre o desempenho dos mesmos no segmento dos jogos eletrónicos, uma vez que esta ainda é uma área onde a Apple não consegue acompanhar as marcas rivais com tanta eficácia.

Assim, para determinar esta questão, o youtuber MrMacRight, autor do canal especializado em dispositivos da maçã, realizou diversos testes com o novo SoC M1 Max de 16 polegadas com 32 GB de memória unificada durante a execução de 25 jogos.

Os resultados foram revelados no canal do youtuber e variam entre um bom desempenho nalguns títulos e apenas médio noutros. E apesar de contar com um hardware potente, o sistema operativo da Apple torna a jogabilidade de alguns jogos uma tarefa difícil, uma vez que estes não estão otimizados para o sistema. Por sua vez, alguns jogos tiveram que ser executados através de softwares como o Rosetta 2 e Parallels Desktop 17. Mas, no geral, os jogos que foram executados de forma nativa no sistema da maçã conseguiram um bom desempenho nos testes.

Pode ver todos os resultados do desempenho do Apple M1 Max nestes 25 jogos no seguinte vídeo:

De seguida deixamos a lista com os resultados do desempenho do chip da Apple em cada um dos títulos:

Nativos

Baldur's Gate 3 - Média de 120 FPS em resolução Ultra/1440p

Myst Remake - Média de 120 FPS em resolução Alta/1080p

Disco Elysium - Média de 120 FPS em resolução Máxima/1440p

Minecraft (Rosetta 2 & Native) - Média de 120 FPS em resolução Padrão/1440p

Rosetta 2

Metro Exodus - Média de 45 FPS em resolução Alta/2234p

Shadow of The Tomb Raider - Média 110 FPS em resolução Alta/1080p

The Pathless - Média de 50 FPS em resolução Alta/1080p

Dying Light - Média de 60 FPS em resolução Máxima/1080p

Word of Warcraft - Média de 65 FPS em resolução Máxima/2160p

Black Ops 3 - Média de 85 FPS em resolução Alta/1080p

DiRT 4 - Média de 120 FPS em resolução Alta/1440p

Borderlands 3 - Média de 40 FPS em resolução Alta/1080p

Deus Ex: Mankind Divided - Média de 75 FPS em resolução Alta/1080p

Total War Saga: Troy - Média de 90 FPS em resolução Alta/1080p

CS:GO - Média de 80 FPS em resolução Alta/1080p

Subnautica: Below Zero - Média de 50 FPS em resolução Alta/1080p

Civilization VI - Média - Média de 90 FPS em resolução Ultra/1440p

DOTA 2 - Média de 100 FPS em resolução Alta/1080p

League of Legends - Média de 90 FPS em resolução Muito Alta/2234p

Divinity: Original Sin 2 - Média de 100 FPS em resolução Ultra/1440p

Parallels 17

Overwatch - Média de 100 FPS em resolução Alta/1080p

GTA V - Média de 30 FPS em resolução Normal/1080p

CrossOver 21