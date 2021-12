Sabe o que significam os ícones da central de controlo no Apple Watch?

É possível reorganizar os botões na central de controlo seguindo estes passos:

Toque e mantenha o dedo na parte inferior do ecrã e, em seguida, passe o dedo para cima para abrir a central de controlo. Desloque o painel da central de controlo até abaixo e toque em “Editar”. Toque em no canto do botão que pretende remover. Quando terminar, toque em OK.

Para restaurar um botão que tenha removido, abra a central de controlo, toque em “Editar” e, depois, toque em no canto do botão que pretende restaurar. Quando terminar, toque em OK.