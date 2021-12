Alienígenas “filmados” na Irlanda do Norte: 8 avistamentos de OVNIs reportados à polícia

O caso parece estar a incomodar as autoridades na Irlanda do Norte. A polícia recebeu oito avistamentos inexplicáveis em 2021, incluindo luzes brancas e 'imagens estranhas' no circuito de videovigilância. Há relatos de discos voadores a pairar nas montanhas, luzes intermitentes que desaparecem misteriosamente e imagens gravadas que ninguém parece conseguir explicar.

Alguns comentadores referem que com o aumento do tempo das pessoas "presas em casa" por causa do COVID, podem ter estado mais atentas e detetado algo "extraterrestre".

Loucura ou apenas algo estranho por explicar?

O tema foi muito popular durante 2021 até no âmbito da defesa nacional, com os EUA a ter um papel fundamental para que o assunto ganhasse um carimbo mais sério. No entanto, como refere o jornal The Guardiam, a Irlanda do Norte parece ter já vários avistamentos que, julgam as pessoas, estão relacionados com Alienígenas.

De discos misteriosos sobre a montanha Slemish no Condado de Antrim, a imagens estranhas avistadas em CCTV, os avistamentos inexplicáveis aumentaram novamente na Irlanda do Norte este ano. A polícia recebeu oito avistamentos na Irlanda do Norte durante 2021, um aumento em relação a seis desses avistamentos em 2020 e quatro em 2019.

Segundo as autoridades, estes incluíam um relato de um avistamento de uma nave espacial e luzes intermitentes na área de Downpatrick, a 17 de janeiro. No entanto, volta o assunto à ordem do dia em maio, quando a polícia recebeu dois relatos de avistamentos, um de luzes brancas a seguir um helicóptero na área de Maghaberry e um disco estranho visto no céu na área Slemish do Condado de Antrim no final do mês.

Em julho houve uma reportagem de "imagens estranhas" em CCTV numa casa na área de Newtownabbey e um objeto em forma de cúpula com oito luzes no céu foi reportado na área de Saintfield.

Em setembro foi recebido um relatório na área de Lisburn de "extraterrestres no quarto de dormir", enquanto em outubro um paciente detido relatou ter sido raptado por extraterrestres.

O relatório final do ano foi de "luzes brilhantes incomuns no céu", em novembro.

OVNIS podem não ter nada a ver com Alienígenas

Os relatórios de avistamentos de OVNIs na base de dados do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) incluem objetos voadores não identificados (OVNI); fenómenos aéreos; fenómenos aéreos não identificados; luzes no céu; alienígenas e extraterrestres.

Um porta-voz da PSNI disse que não tinham sido realizadas investigações em relação a estes incidentes.

Nick Pope, que costumava investigar relatos de avistamentos de OVNI para o Ministério da Defesa (MdE), disse que era possível que mais pessoas passassem mais tempo em casa durante a pandemia, o que poderia ser responsável por um aumento dos avistamentos relatados.

A Covid-19 e os lockdowns podem ter desempenhado o seu papel, com as pessoas a terem mais tempo durante a pandemia, e talvez a detetarem coisas que anteriormente podiam ter passado despercebidas. Outra possibilidade é que as pessoas estejam a acompanhar a situação nos Estados Unidos, onde o Congresso está a levar o assunto a sério e o Pentágono lançou uma nova iniciativa de OVNIs.

No entanto, o Pope disse acreditar que o verdadeiro número de avistamentos era muito superior. Isto porque, desde 2009, o Ministério da Defesa deixou de investigar estes avistamentos. O antigo responsável por esta área disse que se o MdE voltasse a se interessar pelo tema, que muitos mais poderiam ser reportados.