Produção dos Vision Pro da Apple deverá ser suspensa devido à “fraca procura”

Apresentados no ano passado, com um preço premium, os Vision Pro da Apple poderão não estar a ter o sucesso esperado. De facto, há oito meses no mercado, a gigante de Cupertino terá decidido suspender a sua produção.

Os Vision Pro da Apple foram apresentados como um gadget para os irreverentes, prometendo ser a porta de entrada para uma nova era da computação. Apesar de impressionantes tecnologicamente, houve quem não se rendesse a um dispositivo que tanto tem, ainda, por onde crescer.

De facto, em fevereiro, o conhecido Mark Gurman revelou que alguns membros do Vision Products Group da Apple pensavam que os óculos estariam longe de ser perfeitos e que poderia demorar até quatro gerações a atingir a sua "forma ideal".

No mercado desde janeiro, o The Information informa que a produção dos Vision Pro da Apple vai ser suspensa em novembro, devido à "fraca procura", tendo alguns fornecedores "já interrompido o fabrico de componentes no início do verão".

Embora possa parecer um cenário pouco positivo para a empresa e o futuro dos seus óculos, a informação surge poucos dias após Tim Cook, diretor-executivo da Apple, ter dado uma entrevista, onde esclareceu que "a 3500 dólares, não é um produto para o mercado de massas" - dando a entender que a "fraca procura" era, de alguma forma, esperada.

Neste momento, é um produto para os primeiros utilizadores. Para as pessoas que querem ter a tecnologia de amanhã hoje; é para isso que ele é feito. Felizmente, há um número suficiente de pessoas que estão nesse campo e isso é empolgante.

Segundo as últimas notícias, os Vision Pro da Apple mais baratos estavam previstos para 2025, e os Vision Pro 2 chegariam em 2026.

