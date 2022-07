Netflix: Utilizadores do iPhone e do iPad já não precisam pagar à Apple

O Netflix e o Spotify iniciaram há alguns anos uma verdadeira campanha para libertar os seus serviços da loja da Apple e das suas comissões. Estes foram seguidos por outros e os resultados têm estado a chegar.

A Apple acabou por abrir mão de parte da sua comissão e isso foi feito com as "reader apps". A Netflix acaba de aproveitar essa abertura e agora os utilizadores do iPhone e do iPad já não precisam pagar à Apple.

Há muito que o Netflix procurava conseguir uma independência completa da Apple, para assim oferecer aos seus utilizadores subscrições diretas. O serviço de streaming deu esse passo agora e os utilizadores do iPhone e do iPad estão a ter novidades.

Do que tem sido relatado, estes são encaminhados para uma nova página dentro da app quando querem subscrever o serviço ou renovar as suas contas. Esta é da responsabilidade do Netflix e apresenta uma mensagem curiosa da Apple.

Quaisquer contas ou compras feitas fora desta app serão geridas pelo programador "Netflix". A sua conta da App Store, métodos de pagamento armazenados e recursos relacionados, como gestão de assinaturas e solicitações de reembolso, não estarão disponíveis. A Apple não é responsável pela privacidade ou segurança das transações feitas com este programador

O mais curioso deste processo é que a Apple abre mesmo mão do serviço e transfere esta responsabilidade para o Netflix. Da mesma forma, também as comissões passam para o bolso do Netflix, perdendo assim 30% do valor total no primeiro ano e 15% nos seguintes.

Apesar desta mudança da Apple, a gigante de Cupertino tem ainda um conjunto rígido de regras para a sua utilização. Os programadores não podem revelar preços ou links para os serviços, bem como pedir autorização direta à Apple para usar este mecanismo.

Na verdade, esta não é a primeira vez que esta funcionalidade está no Netflix para o iPhone ou o iPad. Em 2018 já tinha sido lançada uma atualização para o iOS que implementava esta funcionalidade, algo que rapidamente foi bloqueada pela Apple.

A Apple ainda tem de fazer muitas alterações à App Store para estar conforme o que tem sido decidido em muitos tribunais. Ainda está longe do que muitos pretendem, mas é já uma vitória para todos os que pediam mudanças na loja de apps para o iPhone e para o iPad.