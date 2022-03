Apple já permite pagamentos externos em apps como Netflix ou Spotify

Ao longo dos últimos anos muito se tem falado da forma como as empresas como a Google a Apple gerem os pagamentos de apps através das suas lojas, arrecadando uma boa fatia de comissões, principalmente depois do caso Fortnite. A pressão exercida pelos programadores, utilizadores e autoridades tem trazido mudanças importantes e há agora mais novidades.

Depois de a Google ter anunciado testes com sistemas de pagamento externos através do Spotify, a Apple chegou-se também à frente e já permite pagamentos externos em apps como Netflix ou Spotify, integradas na categoria de apps de "leitura".

Netflix, Spotify e outros serviços semelhantes agora poderão adicionar um link nas suas apps para iOS, direcionando os utilizadores aos seus próprios sites de forma a gerir as contas e respetivos pagamentos.

Apple permite pagamentos externos em apps como Netflix ou Spotify

Segundo a Apple, as denominadas "reader" apps (ou aplicações de leitura), são aquelas que "fornecem conteúdo adquirido anteriormente ou assinaturas de conteúdo para revistas digitais, jornais, livros, áudio, música e vídeo".

Há que recordar que, no ano passado, a Apple já o havia permitido em apps relacionadas com imprensa adicionassem estes links de gestão das subscrições e pagamentos, como parte de um acordo com a Comissão de Comércio Justo do Japão. A medida anterior era limitada a alguns serviços, mas agora a Apple abre essa possibilidade a todas as apps que considera serem de leitura.

Para tal, os programadores das apps terão que solicitar acesso ao programa de autorização de conta de link externo, antes de poderem adicionar links na app.

Embora esta alteração dê aos programadores uma forma de evitarem dar à Apple as comissões de 15 a 30%, a empresa ainda receberá comissões por compras dentro da própria app, caso o serviço o ofereça.

De recordar que há uma semana a Google iniciou também um programa de testes com sistemas de pagamentos externos através do Spotify.