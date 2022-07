As atualizações do Windows 11 e posteriores têm sido um verdadeiro caos. A Microsoft tenta por tudo garantir que não trazem problemas aos utilizadores, mas a verdade é que estes sucedem-se de firma recorrente e por vezes com prejuízo para os utilizadores.

A mais recente questão surge no Windows 11 e com o seu Menu Iniciar. Depois de instalada a atualização KB5014668 e seguintes, este elemento deixa de funcionar de forma perfeita e causa problemas aos utilizadores.

Há muito que os utilizadores do Windows se habituaram aver o Menu Iniciar como um dos pontos fulcrais deste sistema. Depois de várias experiências menos bem conseguidas, voltou com o Windows 10 e foi reformulado completamente no Windows 11.

É este elemento que agora está com problemas e pode ter ficado inutilizado com uma das mais recentes atualizações do Windows 11. A Microsoft já reconheceu este problema e a forma como este pode ser manifestado no seu sistema.

Após instalar o KB5014668 ou atualizações posteriores, recebemos relatórios de que um pequeno número de dispositivos pode não conseguir abrir o menu Iniciar. Em dispositivos afetados, clicar ou selecionar o botão Iniciar ou usar a tecla Windows no teclado pode não surtir efeito.

Do que a Microsoft revelou, este problema foi trazido para o Windows 11 numa das mais recentes atualizações. Com a atualização KB5014668 ou posterior, o sistema deixa de funcionar como é normal e o Menu Iniciar não responde ao utilizador.

Resolução : esse problema é resolvido usando o Known Issue Rollback (KIR). Observe que pode levar até 24 horas para que a solução seja propagada automaticamente para dispositivos de consumo e dispositivos comerciais não geridos. Reiniciar o dispositivo Windows pode ajudar a aplicar a resolução ao dispositivo mais rapidamente. Para dispositivos geridos por empresas que instalaram uma atualização afetada e encontraram esse problema, podem resolvê-lo instalando e configurando uma Diretiva de Grupo especial. A Diretiva de Grupo especial pode ser encontrada em Configuração do Computador -> Modelos Administrativos -> KB5014668 220721_04201 Reversão de Problemas Conhecidos -> Windows 11 (versão original). Para obter informações sobre como implantar e configurar essas Diretivas de Grupo especiais, consulte Como usar a Diretiva de Grupo para implantar uma reversão de problemas conhecidos. Downloads da Política de Grupo com o nome da Política de Grupo: Download para Windows 11, versão 21H2 - KB5014668 220721_04201 Reversão de problema conhecido

Para além de reconhecer o problema, a Microsoft revelou também a forma como está a resolver este problema. Este deverá solucionar-se de forma automática, com a remoção da atualização da buld instalada e que trouxe o problema para o Windows 11.

Curiosamente, esta build não se limitou a trazer os problemas ao Menu Iniciar. Pretendia resolver outras falhas, mas acabou por ser a fonte de novas situações anormais e que não eram esperadas.

Este é, infelizmente, mais um caso a juntar à longe lista de problemas com as atualizações do Windows 11 e anteriores. A Microsoft vai certamente resolver este problema, mas até lá o Menu Iniciar não vai funcionar.