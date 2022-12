Modelos 2022 do Apple Watch já têm independência GPS

O Apple Watch possui o seu próprio GPS desde que a Série 2 chegou, há seis anos. No entanto, o relógio sempre que pode usa o GPS do iPhone. Tal comportamento mudou com a última rodada de modelos do Apple Watch. Como tal, os modelos Apple Watch Ultra, Series 8 e SE (2.ª geração) usam GPS integrado mesmo quando o iPhone está próximo.

Então, se no passado já poderia ser independente, porque não o fazia? Essa questão é simples, tem a ver com a gestão de bateria.

Apple Watch 2022 com GPS independente

A Apple documentou que os três modelos mais recentes do Apple Watch estão agra a usar o seu GPS integrado, mesmo quando o iPhone está próximo. Isso inclui o Ultra, Series 8 e, surpreendentemente, até o SE 2.

Esta informação foi adicionada pela Apple numa explicação ao seu documento de suporte “Calibrar o Apple Watch para melhorar a precisão de cada Treino e Atividade” algumas semanas atrás.

O Apple Watch Ultra, Series 8 e SE (2.ª geração) utilizam o GPS integrado do Apple Watch mesmo quando o iPhone está por perto. Para preservar a duração da bateria, os modelos mais antigos do smartwatch utilizam o GPS do iPhone, quando disponível.

Existir esta nova arquitetura no Ultra, isso seria fácil de perceber, tendo em conta que este smartwatch tem uma bateria maior e está com outro nível de hardware. Agora, sem mexer no tamanho da caixa e conseguir ainda mais opções a correr dentro do sistema do Apple Watch, já demonstra que a otimização foi grande quer no novo sistema operativo, quer (sobretudo) nas escolha dos novos componentes do Series 8 e SE 2.ª geração.

Face ao Series 7, aparentemente não havia grande diferenças, afinal não é bem assim. Há mais e melhores componentes. Isso permite mais opções com o mesmo nível de bateria.

Um salto no tempo... da bateria!

O Apple Watch original foi lançado em 2015 e dependia totalmente do iPhone para GPS. Isso continuou no ano seguinte para o iWatch Series 1, mas cada smartwatch desde a Série 2 incluiu GPS.

Conforme a explicação da Apple, a decisão de extrair dados de GPS do iPhone quando possível visa preservar a vida útil da bateria do relógio. As séries 2 e posteriores só ativam o GPS quando necessário se o relógio estiver fora do alcance do telefone.

No futuro, os dados de GPS captados no seu pulso serão alimentados pelos exercícios ao ar livre. Isso cria uma oportunidade melhor para obtermos dados de GPS mais precisos sem obstruções.