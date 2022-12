Gráfica AMD Radeon RX 7900 XT já está a um valor abaixo do recomendado

A AMD lançou no dia 13 deste mês as suas novas placas gráficas de última geração. Os modelos eram muito aguardados pelos utilizadores e as expetativas estavam elevadas. A Radeon RX 7900 XTX e a Radeon RX 7900 XT são as poderosas GPUs a estrear a nova gama e que vão competir com as GeForce RTX 4o da Nvidia.

Mas o mercado de hardware está em constante mudança, mais concretamente ao nível dos preços e stock dos produtos, tal como já aqui falámos por várias vezes. E segundo os últimos detalhes da indústria, o modelo Radeon RX 7900 XT já se encontra nalguns locais a um preço mais baixo do inicialmente recomendado pela marca norte-americana.

AMD Radeon RX 7900 XT já custa menos do que o recomendado

Pouco mais de 10 dias depois da sua chegada ao mercado, a placa gráfica Radeon RX 7900 XT já sofreu cortes no seu preço. Recordamos que a nova linha chegou recentemente ao mercado, sendo que o valor recomendado do modelo topo de gama RX 7900 XTX foi de 1.163,38€, enquanto que a RX 7900 XT chegou por 1.046,93 euros.

No entanto, na Alemanha, mais concretamente na loja Mindfactory, como já vem a ser hábito, o preço da RX 7900 XT já se encontra abaixo do inicialmente tabelado pela empresa de Lisa Su. Assim, com menos de duas semanas no mercado, esta placa gráfica já viu o seu preço a ser reduzido em cerca de 50 euros.

Em concreto, o chip gráfico que apresentou esta descida de preço foi o modelo personalizado Sapphire Radeon RX 7900 XT, com design de referência da AMD. De acordo com os dados revelados, esta gráfica encontra-se agora a 999 euros.

No entanto, parece que esta baixa de preço só aconteceu com este modelo em específico, uma vez que outras gráficas custam o valor recomendado, ou acima. Contudo, se nem esta descida impulsionar as vendas do produto é esperado que haja novos cortes em breve.

Já o modelo superior, Radeon RX 7900 XTX, mantém, para já, o seu valor.