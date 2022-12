GNR: Operação de Natal já regista 6 mortos e mais de 500 acidentes

A GNR alerta! O tempo é de festas, mas também de muita circulação nas estradas. Os portugueses deslocam-se para junto das famílias e nestas alturas o registo de acidentes sobe.

Nesta operação de Natal da GNR já foram registados seis mortos e mais de 500 acidentes. Reduza a velocidade e não use o telemóvel durante a condução. Não beba álcool.

GNR intensifica policiamento nas zonas de maior tráfego

A GNR já registou seis vítimas mortais, oito feridos graves e 545 acidentes, até às 7.30 horas deste sábado, no âmbito da Operação de Natal, revela o JN.

Em comunicado, a GNR revela ainda que foram registados 114 feridos leves.

A “Operação Natal e Ano Novo 2022”, tem com o objetivo combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança, em todo o território nacional.

Durante a operação "Natal e Ano Novo 2021", entre 13 de dezembro e 2 de janeiro, foram registados 4365 acidentes, 21 vítimas mortais, 80 feridos graves e 1182 feridos leves.

A GNR vai intensificar o policiamento nas zonas de maior tráfego rodoviário nas deslocações para as festividades, “bem como adotará mecanismos de prevenção e sensibilização da população, para evitar a ocorrência de furtos no interior de residências e estabelecimentos durante este período em que as pessoas se ausentam das suas casas, através de um empenhamento criterioso dos meios disponíveis, por forma a garantir assim uma maior capacidade de intervenção”, colocando, para isso, várias valências e unidades no terreno.

Tendo em conta os objetivos, a GNR aconselha os cidadãos que se desloquem da sua residência habitual para outros locais para festejar o Natal e Ano Novo a informarem as autoridades policiais da sua área de residência, para que se possam programar o patrulhamento, assim como a verificar o funcionamento dos alarmes, quando existam, e o fecho correto de portas e janelas, entre outros aspetos. A GNR apela aos condutores para que planeiem a viagem, façam pausas para descanso, adequem a velocidade às condições meteorológicas, condições da estrada e tráfego e evitem manobras perigosas.

Pedro Pinto é Administrador do site. É licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e obteve o grau de Mestre em Computação Móvel pela mesma Instituição. É administrador de sistemas no Centro de Informática do IPG, docente na área da tecnologia e responsável pela Academia Cisco do IPG.

Autor: Pedro Pinto