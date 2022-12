Mesmo com todos os problemas que giram em torno do Twitter, há ainda quem apostasse nesta rede social e no seu futuro, como o conhecido Geohot fez. Esta foi uma das contratações de Elon Musk e que iam mudar o que era oferecido.

Estranhamento, ao fim de pouco mais de 1 mês, o conhecido hacker acabou por ele próprio também desistir. Fecha o seu ciclo no Twitter, sem que tenha sido mostrado qualquer novidade ou melhoria no que está disponível.

Foi no final de novembro que foi anunciado que o primeiro hacker a conseguir quebrar a segurança do iPhone ia colaborar com o Twitter. No que pareceu ser uma candidatura espontânea, este conhecido programador anunciou que ia passar a trabalhar na rede social de Elon Musk.

Apesar de não ter sido formalizado, Geohot mostrou que iria trabalhar para melhorar a pesquisa desta rede social e garantir que esta funcionava melhor. Haveria mais áreas a cobrir e a sua presença prometia muito para a necessária renovação do que estava acessível.

Resigned from Twitter today.



Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K — George Hotz (@realGeorgeHotz) December 20, 2022

Agora, e antes de terminar o tempo em que tinha decidido apostar no Twitter, Geohot anunciou o fim do seu estágio. Resolveu sair e, mesmo tempo apreciado a oportunidade que lhe foi dada, entendeu que havia nenhum impacto real que pudesse trazer para a rede social de Elon Musk.

Além desse argumento, deu mais uma informação na mensagem que partilhou na sua conta. Segundo apontou, não estava satisfeito por ver a sua conta do GitHub estar a perder cada vez mais visibilidade e até novidades no que toca a programação.

Should I step down as a Twitter intern? I will abide by the results of this poll. Not a joke. — George Hotz (@realGeorgeHotz) December 19, 2022

Curiosamente, e à imagem do que Elon Musk tem feito, Geohot também colocou à consideração dos seus seguidores sair do Twitter. A grande diferença é que não seguiu a resposta que foi vencedora e que lhe dizia para ficar. No dia seguinte ao fecho da votação, fez exatamente o oposto.

Não se sabe se existiu alguma motivação adicional de Geohot, fruto de mudanças que aconteceram nesses dias, e que levara ao bloqueio de algumas redes sociais. Ainda assim e como indicou depois, deseja toda a sorte ao Twitter 2.0 e ao que conseguirem criar.