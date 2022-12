Questão: HDD ou SSD? Qual é a melhor escolha atualmente?

No que respeita ao armazenamento, os consumidores têm ao dispor no mercado os discos HDD e os discos SSD. Existem várias diferenças entre ambos, não só ao nível da capacidade e durabilidade como também relativamente ao preço de cada um deles.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga qual é a melhor escolha atualmente: HDD ou SSD?. Participe!

Os mais antigos e tradicionais discos rígidos HDDs foram criados há 67 anos, a 24 de dezembro de 1954. E atualmente estes discos de armazenamento partilham a sua presença no mercado com os SSDs, ou unidades de estado sólido, que têm quase metade do tempo de existência neste setor. São várias as diferenças entre estes dois equipamentos e certamente que muitos consumidores ficam na dúvida na hora de escolher um deles.

Nos tempos que correm, sem dúvida que os SSDs são as unidades de armazenamento mais populares e comuns. Estes discos são mais pequenos, compactos e rápidos do que os HDDs. Para além disso, relatórios recentem concluem também que as unidades de estado sólito são mais confiáveis. Existem ainda outras vantagens, como o facto de serem menos ruidosos e, dadas as suas dimensões, permitem a sua integração em computadores mais finos e leves.

Já os HDDs são mais facilmente encontrados em máquinas mais antigas. Contudo, têm a vantagem de estarem disponíveis a um preço mais baixo, na mesma capacidade de armazenamento, e os dados mostram que também emitem duas vezes menos dióxido de carbono do que os SSDs. No entanto as últimas notícias indicam que o preço dos discos rígidos já caiu 87% desde que chegou o primeiro SSD para PC.

Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga qual é para si a melhor escolha atualmente: HDD ou SSD? Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

HDD ou SSD? Qual a melhor escolha atualmente?

SSD

