O ecossistema da Apple assenta muito nas apps que disponibiliza para dispositivos como o iPhone ou o iPad. Por norma estes são peças fundamentais dos seus sistemas e por isso nem sempre podem ser removidos.

Claro que a Apple tem aberto mais a sua estrutura e já dá aos utilizadores alguma liberdade. Agora, e segundo foi descoberto, poderá haver uma nova app que poderá ser removida. Venha descobrir qual é a próxima eleita da gigante de Cupertino.

A Apple tem estado muito ativa nos desenvolvimentos das novas versões dos seus sistemas operativos. Isso leva a que surjam novidades, muitas delas de forma não oficial, mas presentes no código destas novas versões.

Foi assim, e com a primeira versão de testes do iPadOS 16.1, que se percebeu que muito em breve a app Wallet da Apple poderá ser removida. Tendo o iOS uma base comum com o sistema do iPad, é esperado que esta mudança transite também para a versão dedicada ao iPhone.

iOS 16.1 Beta 1 (technically iPadOS 16.1 b1) changes : The Apple Wallet app will be deletable in the future. Also Apple is working on a new charging option with the acronym of CEC. pic.twitter.com/jL8LoxnlDJ