Não é nenhum segredo que a Microsoft prepara uma grande atualização para o Windows 11. As novidades têm sido reveladas de forma bem visível no programa Insiders, havendo apenas a dúvida de quais vão chegar nesta nova versão.

A presença desta atualização parece cada vez mais forte, com a Microsoft a revelar mais do que devia. O seu nome surgiu agora, ainda que de formam muito breve. Ficámos assim a conhecer o "Windows 11 2022 Update", que deverá chegar muito em breve.

Depois de vários anos a lançar duas atualizações do Windows por ano, a Microsoft está a mudar o seu ritmo. Quer trazer as novidades de forma mais gradual e apresentar aos utilizadores apenas uma nova versão cada ano, com um lote maior de melhorias.

Esse momento parece estar prestes a chegar para o Windows 11, pelo menos segundo o que a Microsoft tem estado a mostrar. A já conhecida e esperada atualização 22H2 parece ter finalmente um nome oficial, passando a chamar-se "2022 Update"

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId — Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022

Foi este o nome que esteve, durante um curto período de tempo, acessível na app "Get Started". Esta fica disponível após a atualização do Windows 11 e a nova designação foi vista por diversos utilizadores, marcando assim a chegada do novo nome, ainda que de forma efémera.

Além desta novidade, ficou também claro que a Microsoft parece tomar uma nova nomenclatura para as suas atualizações. Depois de vários anos a usar a designação com o mês e o ano, deixa agora cair o primeiro elemento e foca-se apenas no ano em que é lançado.

Esta presença agora descoberta vem reforçar um rumor que dá como certa a chegada desta atualização ao Windows 11 muito em breve. Tudo aponta que a "2022 Update" seja lançada e disponibilizada aos utilizadores já no próximo dia 20 de setembro, pouco tempo depois da Patch Tuesday.

Tudo parece agora mais claro no que toca a novidades para breve no Windows 11. Mais uma vez a Microsoft mostra sem querer as próximas novidades, complementando ainda mais o que se espera da nova "2022 Update".