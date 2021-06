Apple lança macOS Monterey beta 2 para programadores

Na caminhada para o lançamento final do leque de sistemas operativos para 2021, a empresa de Cupertino lançou agora a segunda beta do novo macOS Monterey. A Apple ainda está a testar uma série de novidades que prometeu há umas semanas no evento WWDC21. Depois de atualizar os sistemas para os outros dispositivos, agora chegou a ver da linha de computadores.

Assim, o que recebemos hoje foi um grupo de correções de bugs e algumas novidades, entre elas novos Wallpapers. Mas há mais.

macOS Monterey beta 2 para programadores

Três semanas após o lançamento do primeiro macOS Monterey beta, a Apple disponibilizou aos programadores a segunda beta do macOS 12. Espera-se com alguma ansiedade a chegada em perfeitas condições do Universal Control e SharePlay. Estas e outras funcionalidades acabarão por surgir numa destas versões evolutivas.

Depois há coisas fantásticas, como o novo Safari, que traz uma navegação completamente nova e que poderá mudar a forma como encaramos a gestão de páginas carregadas no browser.

Claro, não podemos esquecer o novo modo Focos, a app Atalhos, que vem entregar na mão dos utilizadores um brutal conjunto de ações.

Outras novidades, como as Notas rápidas (Quick Note), AirPlay para Mac e muito mais, são trunfos para esta nova versão do macOS.

O macOS Monterey beta 2 vem com 2,86 GB de tamanho e tem o número de compilação 21A5268h. Esta beta corrige uma longa lista de problemas encontrados na primeira versão, incluindo bugs com Bluetooth, Mail, Mensagens, Mapas, FaceTime, Encontrar (Find My), Focus, iCloud, Música, Networking, Notas, Fotografias, Safari, Atalhos e muito mais.