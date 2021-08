Júri decide que a Apple terá que pagar 300 milhões de dólares em caso de patentes

Volta e meia há notícias de empresas populares envolvidas em processos judiciais por diversos motivos. A Apple, por exemplo, é uma das marcas que mais problemas tem na justiça, como o polémico caso contra a criadora Epic Games devido à app Fortnite.

Mas há um caso anterior que envolve a marca da maçã e as patentes da Optis Wireless Technology. E, recentemente, um júri chegou a um veredicto e decidiu que a Apple terá que pagar 300 milhões de dólares em royalties.

Apple terá que pagar 300 milhões de dólares em disputa de patentes

Para além de outros processos, a Apple encontra-se envolvida numa luta de patentes com a empresa Optis Wireless Technology. O problema é o uso indevido de patentes da Optis Wireless Technology, referentes à tecnologia LTE, por parte da marca de Cupertino nos seus iPhones, iPads e no Apple Watch.

Em 2020 um júri havia decidido que a Apple teria que dar à Optis um montante de 506 milhões de dólares. No entanto, um juiz anulou esta sentença e ordenou que fosse realizado um novo julgamento.

Agora, um novo júri no estado do Texas, nos EUA, determinou que a empresa de Tim Cook terá que pagar 300 milhões de dólares em royalties. Segundo o site The Register, o processo envolve cinco diferentes patentes que já pertenceram à LG, Samsung e Panasonic, tendo depois sido compradas pela Optis Wireless.

Empresa de Cupertino desapontada com a decisão

Segundo um porta-voz da Apple, em resposta por e-mail ao The Verge, a empresa ficou desapontada com este veredicto e pretende recorrer da decisão.

A Optis não fabrica produtos, o seu único negócio é processar as empresas que usam as patentes que acumulam. Continuaremos a defender-nos contra as suas tentativas de extrair pagamentos indevidos pelas patentes que adquirem.

Para já está então determinado que a empresa da maçã tem que pagar 300 milhões de dólares. Mas este montante não deve fazer muita mossa nos 81,43 mil milhões de receita obtido pela Apple no último trimestre.