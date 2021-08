O Google Maps é a app de eleição para ajudar nas viagens e em muitas outras situações. Com funcionalidades únicas, este serviço tende a dar aos utilizadores o que necessitam para se orientar.

Algo que muitos podem aproveitar durante as suas viagens de carro, principalmente agora nas viagens de verão, é a integração com os serviços de música. O Google Maps permite esta união de forma quase perfeita e assim garante que podem viajar com a música preferida sempre por perto.

São muitas as opções do Google Maps que se forem exploradas garantem uma utilização única deste serviço.

A integração com serviço de streaming é uma simples de ter o Spotify, o YouTube Music e outros presentes na interface de navegação. Ao mesmo tempo que recebem indicações de rotas e viagens, podem controlar a música que toca e tudo o mais associado.

Para ativarem esta opção devem aceder às Definições do Google Maps, selecionando a imagem do utilizador. Na lista de opções presentes devem escolher agora a que se designa por Definições de navegação, que abrirá um novo menu.

Nesta nova área onde escolhem depois a opção Mostrar controlos de reprodução multimédia. De imediato será mostrada a lista de apps compatíveis com esta funcionalidade, que poderá incluir o YouTube Music e Spotify, passando por muitas outras.

O Android vai depois pedir uma confirmação de que querem associar esse serviço ao Google Maps. Caso pretendam, podem controlar esta associação a qualquer momento, dentro das definições do serviço.

Daí em diante, sempre que navegarem com o Google Maps, vão ver presente um novo ícone, associado ao serviço de música escolhido. Ao carregar podem controlar diretamente a reprodução de música diretamente nessa interface.

Claro que também podem aceder às listas de reprodução favoritas, para evitarem ter de aceder ao serviço de música favorito. O controlo é total e simples, tal como seria esperado para ser usado por quem está a conduzir.

Esta é uma opção que todos os utilizadores do Google Maps podem usar de imediato. Simples de ativar, abre a porta a todas as músicas favoritas e que querem ouvir ao viajar ou enquanto conduzem por muito tempo.