Já é possível apagar um iPhone bloqueado com palavra-passe sem ter de o ligar ao computador

A cada atualização do sistema operativo, a Apple introduz alguma melhoria ou funcionalidade. Tem sido assim nos últimos tempos com o iOS 15. Já vimos várias novidades aparecerem nestas versões intermédias. Hoje, após a empresa de Cupertino ter lançado o iOS 15.2, damos conta da opção que permite apagar um iPhone bloqueado com palavra-passe sem ter de ligar ao computador.

Esta era uma funcionalidade há muito pedida pelos utilizadores. Ter de fazer um DFU Mode com apoio de um Mac ou Windows, já não fazia sentido. Então, como se faz esta ação?

A Apple lançou uma nova ferramenta para o utilizador poder redefinir o seu iPhone, iPad ou iPod touch quando este não souber a palavra-passe de acesso ao dispositivo. Esta novidade havia sido prometida na apresentação do iOS 15 e está realmente a ser disponibilizada.

Para que serve exatamente?

Há vários cenários que podem ser exemplo de como a nova opção é útil. Imagine que recebe de um familiar um equipamento (do pai ou do irmão, etc...) e quer ter acesso, mas este está bloqueado. Outro exemplo é quando as pessoas usam tanto o Face ID e o Touch ID que se esquecem da sua palavra-passe de acesso ao sistema. Outro exemplo acontece quando existe algum problema com o dispositivo e a solução é mesmo "limpar até ao osso".

Antes era necessário saber a combinação certa para um DFU Mode e ter de ligar o equipamento a um computador para o iTunes tratar do restante. Mas agora é mais simples.

Conforme referido, a partir do iOS 15.2, há uma maneira de restaurar o equipamento sem necessidade de o ligar a um computador. Para o fazer, basta seguir os seguintes passos:

Tomemos como exemplo um iPhone. Quando este está desbloqueado, o processo é muito simples. Isto porque basta irmos a Definições -> Geral -> Transferir ou repor o iPhone e, lá dentro, temos a opção Apagar conteúdo e definições.

Contudo, quando a máquina está bloqueada, não temos acesso às Definições. Como tal, a Apple implementou uma funcionalidade nova.

Quando o código de acesso é errado vezes a mais, aparece no ecrã primeiro a mensagem iPhone indisponível volte a tentar daqui a um minuto, depois 5... até que vai aparecer no ecrã “Apagar iPhone”.

Nesta situação faça o seguinte:

No ecrã de bloqueio seu dispositivo, tente inserir a sua palavra-passe até que o dispositivo peça para tentar novamente mais tarde. Quando puder, repita esta etapa até ver a opção Apagar [Dispositivo] no canto inferior do ecrã Toque em Apagar [Dispositivo] e toque em Apagar [Dispositivo] novamente para confirmar. Escreva a palavra-passe do seu Apple ID para sair do seu Apple ID no dispositivo. Toque em Apagar [Dispositivo] para excluir permanentemente todos os seus dados e definições.

Quando o dispositivo for reiniciado, siga as instruções no ecrã para o configurar novamente. Poderá depois restaurar os seus dados e configurações que tenham numa cópia de segurança. Depois defina uma nova palavra-passe.

Claro que os "larápios" não terão a vida facilitada, porque será sempre necessário o Apple ID para dar continuidade ao processo. Sem o Apple ID nada feito, portanto... tudo seguro na mesma.

