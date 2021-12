Cubot: Procura um smartphone robusto ou um tablet? Veja estas promoções de Inverno

A Cubot é uma fabricante de dispositivos móveis que tem no seu portefólio smartphones, rugged phones, tablets e smartwatches. Com o aproximar do Natal, a empresa criou uma campanha de promoções de inverno.

Venha conhecer as propostas.

Cubot KingKong 5 Pro

O Cubot KingKong 5 Pro destaca-se desde logo pela sua bateria de 8000 mAh que, segundo a marca, pode atingir os 2/3 dias de utilização regular, mas com alguma poupança pode mesmo ir até aos 5 dias.

Estando a falar de um smartphone normalmente associado a trabalhos mais sujos ou perigosos fisicamente, às vezes no meio da natureza, ou então às pessoas que praticam desportos radicais, ter acesso a uma fonte de energia para carregar o smartphone, poderá ser difícil. Aliás, uma situação de bateria fraca e do utilizador ficar incontactável poderá mesmo colocar a sua segurança em risco. Daí a importância de ter uma bateria capaz de aguentar vários dias.

Tem certificação IP68, IP69K e MIL-STD-810. O ecrã é de 6″ com resolução HD+, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno (podendo ser expandido com cartão microSD até 256 GB).

Na traseira tem uma câmara tripla, cujo sensor principal é de 48 MP. Já a câmara frontal apresenta-se com um sensor de 25 MP.

Vem equipado com Android 11, sistema de geolocalização (GPS, Glonass e Beidou), inclui NFC e para quem valoriza a qualidade de som, tem altifalante duplo, para reprodução de som em stereo.

O smartphone todo-terreno Cubot KingKong 5 Pro tem um preço promocional de 145,99€.

Cubot KingKong 5 Pro

Cubot KingKong Mini 2

Dentro da categoria de dos todo-terreno, o Cubot KingKong Mini 2 surge como uma versão mais acessível destes dispositivos. Vem com o mesmo grau de proteção, garantido pelas certificações e pela construção robusta.

O processador que integra é um MediaTek MT6761, tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. O ecrã irá agradar a muitos utilizadores que não gostam de ecrãs grandes, uma vez que tem apenas 4 polegadas, com resolução de 1080 x 540 píxeis.

Relativamente ao sistema de câmaras, existe uma principal de 13 MP e uma frontal de 8 MP. A bateria tem capacidade de 3000 mAh.

O Cubot KingKong Mini 2 está disponível por apenas 109,99€.

Cubot KingKong Mini 2

Cubot MAX3

O Cubot MAX3 é um smartphone de entrada de gama, que não na categoria dos robustos. Vem com ecrã de 6,95" com câmara em punch hole e uma proporção de ecrã de 20,5:9. Poderemos mesmo considerar este smartphone quase como um mini tablet... um conceito interessante destacado pela própria marca. Há que referir que os tablets têm cada vez mais procura em ambiente escolar e de trabalho pela produtividade que um ecrã grande oferece. Esta opção intermédia poderá ser útil para muitas pessoas.

O smartphone Cubot MAX3 vem equipado com uma câmara tripla na traseira, sendo a principal de 48 MP, a macro de 5MP e a terceira será apenas de auxílio para fotos com efeito desfocado. A câmara frontal é de 16 MP e poderá funcionar para desbloqueio por reconhecimento facial.

A bateria tem uma grande capacidade, de 5000 mAh, o que proporcionará uma grande autonomia.

De referir que este smartphone Cubot vem equipado com o processador Helio P22, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de microSD até 256 GB. Inclui NFC para pagamentos (com suporte para Google Pay) e vem com a versão 11 do Android.

O smartphone Cubot MAX 3 está disponível por 125,99€, com envio a partir de armazém Europeu.

Cubot MAX3

Cubot TAB10

O Cubot TAB10 é um tablet com Android 11 e com processador Helio P60 integrado. Vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, podendo este ser expandido através de cartão microSD de 128 GB.

O ecrã tem uma dimensão de 10,1" na diagonal e uma resolução de 1920 x 1200 píxeis (fullHD+).

Este tablet tem ainda uma câmara principal de 13 MP e uma frontal de 5 MP e possibilidade de introduzir dois cartões SIM. A bateria tem 6000 mAh.

O tablet Cubot TAB10 tem um preço promocional de 159,99 €.

Cubot TAB10

Cubot C7

Finalmente, a sugestão vai para um relógio inteligente com um preço muito acessível, ecrã de 1,54" e resolução de 240 x 240 píxeis.

Tem certificado IP68 de resistência a água e poeiras, Bluetooth 5.0 e é compatível com Android e iOS. Disponibiliza funcionalidades de monitorização dos batimentos cardíacos, do sono, dos passos, calorias e distância. Adicionalmente, permite acompanhar até 23 atividades desportivas.

O smartwatch Cubot C7 está disponível com um grande desconto de quase 50%, com um preço final de 32,50€.

Cubot C7

Estes e outros descontos estão disponíveis na página promocional da Cubot, como promoções a decorrer durante a época festiva.