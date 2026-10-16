iPhone Duo: encomendas abrem e entregas já chegam ao final de janeiro

O iPhone Duo começou hoje a receber pré-encomendas e os prazos de entrega dispararam quase de imediato. Já há registos de entregas previstas para 25 de janeiro de 2027, mais de três meses depois da abertura das reservas. A pergunta que não quer calar: existiu uma enorme procura ou poucas unidades do dobrável?

As pré-encomendas do iPhone Duo abriram esta sexta-feira, 16 de outubro, às 13 horas de Portugal continental. A chegada às lojas e as primeiras entregas estão previstas para 23 de outubro, mas conseguir uma unidade nessa data tornou-se rapidamente mais difícil. O horário de abertura foi confirmado pela Apple.

Acompanhamos e encomendamos o novo iPhone e, segundos após o início, já a melhor data que conseguimos foi 30 de novembro. Poucos minutos depois, já só para final de 2026, e atualmente já só se consegue receber para finais de janeiro de 2027.

A encomenda do novo iPhone Duo 256 GB Branco estelar foi feita poucos segundos após a abertura do site da Apple. Curiosamente, minutos depois já só havia para final de 2026.

Procura elevada ou poucas unidades? Ambos

A rapidez com que as datas avançaram mostra pressão sobre a disponibilidade inicial. Contudo, um prazo de entrega longo não permite, por si só, calcular quantos equipamentos foram vendidos, nem demonstrar que a procura ultrapassou as previsões internas da Apple.

Neste caso, os alertas sobre a oferta já vinham de trás. Em setembro, o analista Jeff Pu reduziu a sua estimativa de vendas do iPhone Duo para 2026 de sete para seis milhões de unidades. A justificação apresentada foram limitações relacionadas com a dobradiça, que estariam a atrasar a produção, segundo uma nota de investigação partilhada na web.

A leitura mais prudente é, portanto, que o interesse dos compradores está a encontrar uma capacidade de fornecimento limitada. Ainda não existem números oficiais de encomendas que permitam medir a dimensão desse sucesso comercial.

Quantos milhões de iPhones Duo terá a Apple preparado?

Há vários números em circulação, mas uma distinção é essencial: estimativas de produção ou de expedições até dezembro não são o mesmo que unidades prontas para o primeiro dia.

A TrendForce apontou para aproximadamente cinco milhões de unidades expedidas em 2026. Já a previsão revista de Jeff Pu situava esse volume nos seis milhões. Nenhum destes valores corresponde a um inventário inicial confirmado pela Apple.

Entretanto, informações da cadeia de fornecimento indicam que a Apple terá reforçado em cerca de 30% as encomendas de produção do iPhone Duo, numa tentativa de responder à procura. Os relatos mais recentes apontam para um volume próximo dos dez milhões de unidades, acima das estimativas anteriores de seis a sete milhões.

Estes números ainda não foram confirmados pela Apple e dizem respeito à produção prevista, não ao stock disponível no lançamento.

Uma espera invulgar, mas sem um recorde demonstrado

A passagem para janeiro impressiona, sobretudo por acontecer logo na abertura das reservas. Ainda assim, afirmar que nunca se viu algo semelhante exige uma comparação histórica mais abrangente.

No lançamento do iPhone X, em outubro de 2017, as estimativas de expedição também chegaram rapidamente às cinco a seis semanas. O precedente mostra que a dificuldade em conseguir um novo iPhone no lançamento tem história, embora o prazo agora observado no Duo seja bastante mais prolongado.

Para a Apple, este arranque é um sinal encorajador de interesse pelo formato dobrável. Para os compradores, significa que uma encomenda feita em outubro pode chegar apenas depois do Natal. O verdadeiro teste será perceber se a produção consegue acompanhar a procura e se estas previsões de janeiro acabam por ser antecipadas.