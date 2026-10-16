ViewDNS.info: ferramentas gratuitas para analisar domínios, IPs e redes

No mundo da cibersegurança, conhecer a infraestrutura de um site pode ser um passo importante para identificar possíveis riscos, investigar atividades suspeitas ou compreender melhor o funcionamento da Internet.

O ViewDNS.info reúne várias ferramentas online que permitem analisar domínios, endereços IP, registos DNS e outros elementos relacionados com a infraestrutura de rede.

A plataforma pode ser utilizada por administradores de sistemas, profissionais de cibersegurança, investigadores e estudantes que pretendam explorar técnicas de reconhecimento e OSINT (Open Source Intelligence), sem terem de instalar software no computador.

ViewDNS.info: um conjunto de ferramentas para análise de redes

Disponível através do endereço viewdns.info, o serviço disponibiliza diversas ferramentas de consulta e diagnóstico relacionadas com domínios, servidores e endereços IP.

Entre as funcionalidades disponíveis encontram-se consultas WHOIS, análise de registos DNS, identificação de subdomínios, pesquisa inversa de IP, histórico de endereços IP e verificação de portas abertas. Existem ainda ferramentas para testar a propagação DNS, consultar cabeçalhos HTTP e verificar a configuração de DNSSEC.

O que podemos fazer com o ViewDNS.info?

A plataforma disponibiliza várias ferramentas úteis para diferentes cenários de análise.

1. Consultar informação sobre um domínio com WHOIS

A ferramenta WHOIS Lookup permite consultar informação associada ao registo de um domínio, como o registrador e as datas de registo ou expiração, quando esses dados estão disponíveis.

Esta informação pode ajudar a investigar um domínio suspeito, validar dados de registo ou perceber melhor o contexto de um site. Contudo, os dados dos titulares podem estar ocultos ou limitados por serviços de privacidade e pelas regras aplicáveis.

2. Consultar os registos DNS

Com a ferramenta DNS Record Lookup, é possível consultar diferentes tipos de registos DNS de um domínio.

Entre os mais relevantes encontram-se:

A: associa um nome de domínio a um endereço IPv4.

associa um nome de domínio a um endereço IPv4. AAAA: associa um nome de domínio a um endereço IPv6.

associa um nome de domínio a um endereço IPv6. MX: identifica os servidores responsáveis pela receção de correio eletrónico.

identifica os servidores responsáveis pela receção de correio eletrónico. NS: indica os servidores de nomes responsáveis pela zona DNS.

indica os servidores de nomes responsáveis pela zona DNS. TXT: permite consultar registos de texto utilizados, por exemplo, em configurações de SPF e verificações de domínio.

permite consultar registos de texto utilizados, por exemplo, em configurações de SPF e verificações de domínio. CNAME: define um alias para outro nome de domínio.

A consulta destes registos pode ser útil para diagnosticar problemas de resolução de nomes, verificar configurações e identificar serviços associados a um domínio.

3. Descobrir subdomínios

A funcionalidade Subdomain Discovery procura subdomínios conhecidos associados a um domínio principal.

Por exemplo, ao analisar exemplo.pt , poderão ser identificados nomes como mail.exemplo.pt , vpn.exemplo.pt ou portal.exemplo.pt , caso existam e sejam encontrados pelas fontes utilizadas.

Esta informação é especialmente relevante durante a fase de reconhecimento de uma auditoria de segurança, uma vez que permite identificar serviços e sistemas que poderão não estar imediatamente visíveis no site principal.

Importa, contudo, ter em conta que os resultados não representam necessariamente todos os subdomínios existentes.

4. Identificar outros domínios alojados no mesmo servidor

A ferramenta Reverse IP Lookup permite pesquisar outros domínios associados a um determinado endereço IP.

Esta funcionalidade pode ajudar a perceber se um servidor aloja vários sites e a identificar relações entre diferentes domínios.

É particularmente útil em investigações de phishing, análise de infraestruturas suspeitas ou reconhecimento de ambientes de alojamento partilhado. No entanto, a existência de vários domínios no mesmo endereço IP não significa, por si só, que exista uma relação entre os respetivos proprietários ou que todos sejam maliciosos.

5. Consultar o histórico de endereços IP

A funcionalidade IP History permite consultar endereços IP anteriormente associados a um domínio, de acordo com os dados históricos disponíveis.

Esta informação pode ajudar a investigar alterações de alojamento, mudanças de infraestrutura ou a evolução técnica de um site ao longo do tempo.

Em contexto de resposta a incidentes, os dados históricos podem complementar outras fontes de informação e ajudar a reconstruir parte da evolução de uma infraestrutura.

6. Verificar portos lógicos abertos e cabeçalhos HTTP

O ViewDNS.info disponibiliza também um Port Scanner, que permite verificar o estado de portos lógicos comuns num servidor, bem como uma ferramenta para consultar os cabeçalhos HTTP devolvidos por um domínio ou endereço IP.

A análise de portos pode ajudar a identificar serviços acessíveis, enquanto os cabeçalhos HTTP permitem observar informações relativas à resposta do servidor e a determinadas configurações da aplicação Web.

Estas consultas devem ser realizadas apenas em sistemas próprios ou sobre os quais exista autorização para efetuar testes.

7. Testar a propagação DNS e a configuração DNSSEC

A ferramenta DNS Propagation Checker permite verificar se determinadas alterações DNS já são observadas a partir de diferentes pontos de consulta.

É útil, por exemplo, depois de alterar os servidores de nomes ou atualizar o endereço IP associado a um domínio.

Já o DNSSEC Test permite verificar se um domínio está configurado para utilizar DNSSEC, uma extensão que ajuda a validar a autenticidade e integridade dos dados DNS através de assinaturas criptográficas.

A presença de DNSSEC é um elemento importante da configuração de segurança, embora não garanta, por si só, a segurança global de um domínio.