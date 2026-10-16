Mercedes-Benz e smart em destaque no Salão Automóvel Híbrido e Elétrico do Porto

A 10.ª edição do Salão Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE) volta a reunir, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, algumas das principais novidades da mobilidade eletrificada. A Sociedade Comercial C. Santos marca novamente presença com um pavilhão exclusivo, dedicado à gama de modelos Mercedes-Benz e smart.

A mobilidade elétrica volta a estar em destaque na Alfândega do Porto, com a 10.ª edição do Salão Automóvel. Entre os expositores presentes, a Sociedade Comercial C. Santos reforça a sua aposta no evento, mantendo, à semelhança da edição anterior, um pavilhão inteiramente dedicado às propostas eletrificadas da Mercedes-Benz e da smart. Neste espaço, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto os modelos das duas marcas, numa montra que evidencia a evolução das suas gamas e a crescente importância da eletrificação no setor automóvel.

A renovação do formato de pavilhão dedicado no SAHE reflete a dimensão e o compromisso da Sociedade Comercial C. Santos com a transição para a mobilidade sustentável. Este ano trazemos novidades de enorme relevância, como o novo Classe C elétrico, uma referência tecnológica no seu segmento, e o antecipado regresso da smart às suas origens urbanas com o smart #2, além de toda a gama de SUV e berlinas eletrificadas que cobrem as necessidades de particulares e frotas.



Rui Santos da Cunha, chefe de vendas de veículos ligeiros de passageiros da Sociedade Comercial C. Santos

A representação da Sociedade Comercial C. Santos no 10.º Salão Automóvel Híbrido e Elétrico integra modelos 100% elétricos e híbridos plug-in de última geração.

No ecossistema 100% elétrico da Mercedes-Benz, o grande destaque vai para o novo C 400 4MATIC elétrico, acompanhado pelos SUV GLC EQ 400 4MATIC e GLB 250+ elétrico, bem como pela carrinha CLA 250+ Shooting Brake elétrica. A oferta de híbridos plug-in da marca da estrela é assegurada pelos modelos GLC 300 e 4MATIC, GLA 250 e e pela berlina C 300 de Limousine.

Por sua vez, a gama smart apresenta em exposição os modelos 100% elétricos smart #1, smart #3 e smart #5. Outro dos destaques da marca é uma área de teaser exclusivamente dedicada a fornecer todas as informações sobre o regresso do citadino smart #2.

Mercedes-Benz Classe C com quase 800 km de autonomia

O grande protagonista do pavilhão Sociedade Comercial C. Santos no Salão Automóvel é, na área Mercedes-Benz, o Classe C 400 4MATIC elétrico. Desenvolvido sobre a plataforma MB.EA e com arquitetura de 800 V, este modelo reinventa a mítica berlina de segmento C com uma potência de 489 cv (360 kW), tração integral, aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos e uma autonomia homologada que alcança até 760 km.

Adicionalmente, a capacidade de carregamento até 330 kW permite recuperar cerca de 320 km de autonomia em apenas 10 minutos.

Em breve, o regresso do smart #2

Outro dos pontos de maior atração no pavilhão da Sociedade Comercial C. Santos é o teaser dedicado ao novo smart #2. Embora o veículo físico ainda não esteja presente, a equipa da Soc. Com. C. Santos disponibiliza aos visitantes todas as informações detalhadas sobre o regresso do citadino de dois lugares mais famoso do mundo.

Com 2,74 metros de comprimento, diâmetro de viragem de 6,95 metros, bateria LFP de 35,8 kWh e autonomia estimada até 290 km, o novo smart #2 chegará ao mercado nacional com preços a partir de 19.990 euros.

Embaixadores e parceiros presentes no sábado

O 10.º do Salão Automóvel Híbrido e Elétrico decorre na Alfândega do Porto, de 16 a 18 de outubro, reunindo as principais novidades do setor da mobilidade limpa e permitindo aos visitantes um contacto direto com especialistas de produto e comerciais da Sociedade Comercial C. Santos.

No sábado, estarão presentes alguns dos embaixadores da Sociedade Comercial C. Santos e da smart Portugal.