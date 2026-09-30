iPhone Duo: quantos milhões conseguirá a Apple entregar em 2026?

O primeiro iPhone dobrável da Apple está perto de chegar às lojas, mas a produção estará a revelar-se um desafio. Novas informações apontam para um objetivo de seis a oito milhões de unidades em 2026, com dificuldades na montagem e no fornecimento de componentes a condicionarem o ritmo de fabrico.

Apple quer preparar entre seis e oito milhões de unidades

Segundo informações, com fontes da cadeia de abastecimento, a Apple pretende preparar entre seis e oito milhões de iPhone Duo para o mercado mundial até ao final de 2026.

Este objetivo surge num ano em que o equipamento só começa a chegar aos consumidores em outubro. Por isso, o volume deve ser enquadrado num período de comercialização relativamente curto.

Os números não foram confirmados publicamente pela Apple e dizem respeito ao objetivo de stock. Não representam, por si só, vendas aos consumidores.

Montagem do iPhone Duo ainda precisa de afinação

O principal obstáculo estará na eficiência da produção. De acordo com a mesma investigação, a taxa de aproveitamento na montagem final realizada pela Foxconn encontrava-se pouco acima dos 60% a 17 de setembro.

A fonte ouvida pela publicação estima que poderão ser necessários entre seis meses e um ano para estabilizar o processo, mantendo os atuais critérios de qualidade da Apple. Durante esta fase, será necessário continuar a ajustar equipamentos, etapas de montagem e parâmetros de fabrico.

Ecrã dobrável e dobradiça aumentam a complexidade

As dificuldades também terão afetado os painéis OLED dobráveis da Samsung Display e os componentes da dobradiça. Segundo relatos, registaram-se problemas de aproveitamento, atrasos nas entregas e alterações de projeto.

Estes constrangimentos deixam menos tempo para afinar a montagem final. Num equipamento dobrável, a integração entre ecrã, dobradiça e estrutura exige um controlo rigoroso para garantir que o conjunto abre, fecha e mantém a superfície do painel nas condições pretendidas.

A própria Apple revela que a dobradiça integra mais de 100 componentes, um exemplo da complexidade mecânica deste modelo.

Apple poderá conquistar quase um quarto do mercado

Apesar dos desafios industriais, a estreia da Apple poderá ter um peso significativo neste segmento. A TrendForce estima envios de aproximadamente cinco milhões de iPhone Duo em 2026, equivalentes a 24,8% do mercado mundial de smartphones dobráveis.

A consultora prevê que este mercado atinja cerca de 20,2 milhões de unidades durante o ano. Caso a estimativa se concretize, a Apple conquistará uma posição relevante logo na primeira geração.

Quando chega o iPhone Duo às lojas?

A Apple anunciou o início das pré-encomendas para 16 de outubro, com disponibilidade a partir de 23 de outubro. O equipamento combina um ecrã interior de 7,6 polegadas com um painel exterior de 5,4 polegadas, o processador A20 Pro e uma versão do iOS 27 adaptada ao formato dobrável.

Se os constrangimentos de produção persistirem e a procura superar a oferta, os primeiros compradores poderão encontrar prazos de entrega mais longos. Para já, os relatos sobre o fabrico não permitem concluir que haverá um adiamento do lançamento ou falta de stock em Portugal.