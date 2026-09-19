iPhone 18 Pro em mãos: o que muda e o que ainda falta testar

O iPhone 18 Pro chegou e vamos perceber onde efetivamente se destaca do modelo anterior. Nesta primeira abordagem, vale a pena olhar para o que a Apple colocou neste modelo, perceber onde estão as principais novidades e esclarecer uma expectativa importante para quem o usa em Portugal: a inteligência artificial.

O iPhone 18 Pro chega num momento em que um telemóvel desta gama tem de justificar muito mais do que um processador rápido. A Apple concentra as novidades na fotografia, na autonomia e na capacidade de executar funções de IA.

São promessas relevantes, mas algumas só poderão ser avaliadas depois de dias de uso, e a mais ambiciosa das novas funções de IA ainda não está disponível no iPhone na União Europeia.

Os dados técnicos essenciais

Os dados técnicos apresentados na semana passada mostram que o modelo Pro tem um ecrã OLED Super Retina XDR de 6,3 polegadas; o Pro Max sobe para 6,9 polegadas. Ambos mantêm a tecnologia ProMotion, o ecrã sempre ligado e a estrutura unibody em alumínio.

No interior está o A20 Pro, com CPU de seis núcleos, GPU de sete núcleos e um Dual Neural Engine de 16 núcleos. As opções de armazenamento vão de 256 GB a 2 TB.

A mudança que mais desperta curiosidade está nas câmaras. O sistema traseiro reúne três sensores Fusion de 48 MP, principal, ultra grande angular e teleobjetiva.

A câmara principal passa a ter abertura variável, com quatro posições entre ƒ/1,48 e ƒ/4,0.

A app Câmara acrescenta controlos para abertura, velocidade do obturador, equilíbrio de brancos e histograma. À frente, há uma câmara Center Stage de 18 MP. No vídeo, a gravação Dolby Vision pode chegar a 4K a 120 fps na câmara principal.

A autonomia anunciada também merece atenção: a Apple indica até 34 horas de reprodução de vídeo no Pro e 43 horas no Pro Max. Com um adaptador compatível de 60 W, vendido à parte, anuncia uma carga até 50% em cerca de 15 minutos.

São valores obtidos em condições de teste; a duração real da bateria será um dos pontos a verificar na análise completa.

A expectativa com a IA... e a situação na UE

É preciso distinguir Apple Intelligence de Siri AI. As funções da Apple Intelligence já chegaram ao iPhone na União Europeia, incluindo ferramentas de escrita e edição de imagens.

A Siri AI é a nova assistente apresentada para o iOS 27, concebida para conversar de forma mais natural e usar melhor o contexto pessoal.

É essa nova Siri AI que não chega inicialmente ao iPhone na UE. Por isso, embora o A20 Pro esteja preparado para tarefas de IA, quem comprar hoje um iPhone 18 Pro em Portugal não terá desde já a experiência completa que a Apple apresentou.

A expectativa é que venha a estar disponível, mas há uma ressalva decisiva: a Apple não anunciou uma data para a chegada da Siri AI ao iPhone na UE. Será prematuro garantir que acontecerá em breve.

O que fica para a análise

Com o telefone em mãos, as perguntas mais interessantes são práticas:

até que ponto a abertura variável melhora fotografias em pouca luz e retratos?

os novos controlos tornam a câmara mais útil no dia a dia?

e quanto tempo aguenta a bateria fora dos testes da Apple?

Este primeiro olhar estabelece o ponto de partida, as respostas exigem utilização real. E começou agora essa jornada.

O iPhone 18 Pro parece apostar nas áreas certas para um modelo topo de gama, sobretudo na câmara e na autonomia.

A IA, contudo, pede uma avaliação em dois tempos: aquilo que já se pode usar em Portugal e aquilo que a nova Siri poderá acrescentar quando chegar.

Preço e disponibilidade

O Preço em Portugal para o iPhone 18 Pro começa nos 1.499 € e o iPhone 18 Pro Max nos 1.649 €. Ambos com 256 GB de armazenamento.

O novo iPhone Pro da empresa de Cupetino já está disponível a partir de hoje e, para já, o site da Apple aponta as entregas a partir do dia 6 de outubro.