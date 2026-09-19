Microsoft garante que Windows 11 está finalmente mais rápido e promete mais

O desempenho do Windows 11 tem estado debaixo de fogo, com críticas recorrentes sobre lentidão. Consciente deste cenário, a Microsoft intensificou o trabalho de bastidores para otimizar os pontos mais sensíveis. O foco passa por transformar a experiência dos utilizadores num processo ágil, sem atrasos desnecessários em rotinas básicas.

Resposta direta às queixas de desempenho do Windows 11

A confirmação desta viragem partiu de Marcus Ash, responsável de investigação e design para a área do Windows. Numa comunicação recente direcionada à comunidade de testes do sistema operativo, o executivo assegurou que as versões mais recentes já evidenciam um salto qualitativo evidente. A ideia central passa por demonstrar que a resposta do sistema deixou de ser pesada para passar a ser imediata.

Explorador de ficheiros renovado e menus mais ágeis

Entre as áreas que mais beneficiaram destas intervenções destaca-se o Explorador de ficheiros, um dos elementos mais visados pelos utilizadores. As pesquisas internas e o acesso a pastas com elevado volume de dados tornaram-se visivelmente mais rápidos. Além disso, a reestruturação dos menus contextuais reduziu a latência ao clicar com o botão direito do rato, facilitando as tarefas mais frequentes.

Estas reformulações estendem-se também à capacidade de personalização visual e funcional, oferecendo um controlo mais flexível aos utilizadores. O objetivo da Microsoft passa por assegurar uma fluidez homogénea em todo o ecossistema, eliminando pequenos bloqueios que prejudicavam a produtividade geral. Contudo, esta vaga de refinamento continua a ser distribuída de forma progressiva e faseada pelas diferentes regiões.

Mais novidades para a barra de tarefas e Menu Iniciar

O plano de melhorias não fica por aqui e ganha novo fôlego com a aproximação das novidades do outono. O Menu Iniciar e a barra de tarefas continuam no topo das prioridades da empresa, beneficiando de ajustes contínuos de estabilidade que chegam agora a um número superior de computadores. A equipa de engenharia pretende polir cada interação visual antes de qualquer transição geracional no software.

Para garantir que as decisões de design agradam, a marca estreitou contactos com os participantes do programa Windows Insider. A partilha antecipada de conceitos visuais e protótipos de interface passou a ser uma prática regular para recolher impressões antes da integração. A Microsoft tenta evitar passos em falso e garantir que as alterações correspondem às necessidades de quem trabalha com o Windows 11.

Apesar de a tecnológica ainda não ter revelado métricas laboratoriais precisas para sustentar estas afirmações, a sensação de fluidez traduz-se já na utilização prática. O investimento contínuo na arquitetura interna visa consolidar o Windows 11 como um ambiente maduro e competitivo, capaz de convencer até os utilizadores mais céticos.