Microsoft garante que Windows 11 está finalmente mais rápido e promete mais
O desempenho do Windows 11 tem estado debaixo de fogo, com críticas recorrentes sobre lentidão. Consciente deste cenário, a Microsoft intensificou o trabalho de bastidores para otimizar os pontos mais sensíveis. O foco passa por transformar a experiência dos utilizadores num processo ágil, sem atrasos desnecessários em rotinas básicas.
Resposta direta às queixas de desempenho do Windows 11
A confirmação desta viragem partiu de Marcus Ash, responsável de investigação e design para a área do Windows. Numa comunicação recente direcionada à comunidade de testes do sistema operativo, o executivo assegurou que as versões mais recentes já evidenciam um salto qualitativo evidente. A ideia central passa por demonstrar que a resposta do sistema deixou de ser pesada para passar a ser imediata.
Explorador de ficheiros renovado e menus mais ágeis
Entre as áreas que mais beneficiaram destas intervenções destaca-se o Explorador de ficheiros, um dos elementos mais visados pelos utilizadores. As pesquisas internas e o acesso a pastas com elevado volume de dados tornaram-se visivelmente mais rápidos. Além disso, a reestruturação dos menus contextuais reduziu a latência ao clicar com o botão direito do rato, facilitando as tarefas mais frequentes.
Estas reformulações estendem-se também à capacidade de personalização visual e funcional, oferecendo um controlo mais flexível aos utilizadores. O objetivo da Microsoft passa por assegurar uma fluidez homogénea em todo o ecossistema, eliminando pequenos bloqueios que prejudicavam a produtividade geral. Contudo, esta vaga de refinamento continua a ser distribuída de forma progressiva e faseada pelas diferentes regiões.
Mais novidades para a barra de tarefas e Menu Iniciar
O plano de melhorias não fica por aqui e ganha novo fôlego com a aproximação das novidades do outono. O Menu Iniciar e a barra de tarefas continuam no topo das prioridades da empresa, beneficiando de ajustes contínuos de estabilidade que chegam agora a um número superior de computadores. A equipa de engenharia pretende polir cada interação visual antes de qualquer transição geracional no software.
Para garantir que as decisões de design agradam, a marca estreitou contactos com os participantes do programa Windows Insider. A partilha antecipada de conceitos visuais e protótipos de interface passou a ser uma prática regular para recolher impressões antes da integração. A Microsoft tenta evitar passos em falso e garantir que as alterações correspondem às necessidades de quem trabalha com o Windows 11.
Apesar de a tecnológica ainda não ter revelado métricas laboratoriais precisas para sustentar estas afirmações, a sensação de fluidez traduz-se já na utilização prática. O investimento contínuo na arquitetura interna visa consolidar o Windows 11 como um ambiente maduro e competitivo, capaz de convencer até os utilizadores mais céticos.
Pergunta para aqueles 5% que ainda usam o Windows 11 no dia a dia: é verdade que está mais rápido? Quantos bugs novos apareceram?
Estive a configurar o portatil novo de uma amiga e se existe algo que já me encheu as medidas é o windows para tudo agora tem de ter o email e codigo e password e por aí vai …………
Pra min não este ano vou renovar o meu portatil e a 1º coisa a fazer format e linux.