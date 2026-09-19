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Microsoft garante que Windows 11 está finalmente mais rápido e promete mais

· Microsoft 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Zec says:
    19 de Setembro de 2026 às 15:19

    Pergunta para aqueles 5% que ainda usam o Windows 11 no dia a dia: é verdade que está mais rápido? Quantos bugs novos apareceram?

    Responder
  2. joseph.neves says:
    19 de Setembro de 2026 às 16:19

    Estive a configurar o portatil novo de uma amiga e se existe algo que já me encheu as medidas é o windows para tudo agora tem de ter o email e codigo e password e por aí vai …………
    Pra min não este ano vou renovar o meu portatil e a 1º coisa a fazer format e linux.

    Responder

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