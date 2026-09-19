Sabia que o Parlamento Europeu oferece estágios remunerados até 1856 euros?

O Parlamento Europeu abre, em cada legislatura, centenas de vagas de estágio. Além da experiência profissional, algumas destas oportunidades podem funcionar como porta de entrada para um contrato efetivo com a instituição, com vantagens apetecíveis.

Os estágios do Parlamento Europeu assentam em dois objetivos principais:

Promover a integração dos jovens no mundo profissional;

no mundo profissional; Reforçar a cultura europeia entre os cidadãos.

Por isso, os requisitos de acesso são relativamente abrangentes. Podem candidatar-se pessoas a partir dos 18 anos, e o critério de nacionalidade não se limita aos 27 Estados-membros da União Europeia.

Também são elegíveis os cidadãos de países em fase de adesão ou candidatos à adesão, o que eleva para 38 o número de nacionalidades com acesso a estas oportunidades.

#1 - Estágios Schuman: no coração do Secretariado-Geral

A primeira modalidade é o chamado estágio Schuman, realizado no Secretariado-Geral do Parlamento Europeu.

Tem a duração de cinco meses e decorre em duas épocas fixas ao longo do ano:

Uma de outubro a fevereiro , com candidaturas a submeter em maio do ano anterior;

, com candidaturas a submeter em maio do ano anterior; Outra de março a agosto, com candidaturas em outubro do ano anterior.

O objetivo é dar aos estagiários uma visão interna do funcionamento das instituições europeias e, em particular, do próprio Parlamento.

Este estágio é sempre remunerado e pode realizar-se em Bruxelas, Luxemburgo ou Estrasburgo, os locais oficiais de trabalho do Parlamento Europeu, ou ainda nos Gabinetes de Ligação existentes nos Estados-membros.

Dentro desta modalidade, existe ainda um programa dedicado a pessoas com deficiência: o "Programa de ação positiva para estagiários com deficiência".

Trata-se de uma bolsa com vagas reservadas para candidatos com uma incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial prolongada de, pelo menos, 20%, que podem ainda assim optar por concorrer pela via geral.

Quem for selecionado através deste programa específico pode receber um acréscimo de até 50% na bolsa mensal, destinado a compensar custos adicionais associados à realização do estágio.

Uma porta de entrada para o recrutamento

Os estágios Schuman têm ainda uma vertente que os torna ainda mais atrativos: o "Programa de Recrutamento e Desenvolvimento Schuman".

Este programa distingue os estagiários com melhor desempenho, selecionando 25 em cada uma das duas épocas anuais, ou seja, 50 por ano.

Depois de completarem com sucesso testes de competências e aptidão, estes candidatos passam a integrar durante um ano a lista de reserva de recrutamento dos serviços do Parlamento Europeu.

#2 - Estágios com deputados oferecem maior flexibilidade

A segunda modalidade de estágio no Parlamento Europeu realiza-se diretamente junto de um ou mais eurodeputados, que assumem um papel central.

Afinal, são eles que aceitam a candidatura, apresentada diretamente junto do seu gabinete, e definem a duração do estágio, que pode variar entre seis semanas e cinco meses consecutivos, sem épocas pré-definidas como sucede nos estágios Schuman.

Também esta modalidade é remunerada, com valores que oscilam entre 1133 e 1856 euros mensais para quem realiza o estágio a tempo inteiro.

Os estágios com deputados decorrem nos respetivos gabinetes, em Bruxelas ou Estrasburgo, e destinam-se a proporcionar aos estagiários um conhecimento mais aprofundado dos métodos de trabalho de um eurodeputado, bem como do funcionamento articulado das instituições europeias.

Os requisitos de candidatura são semelhantes aos exigidos para os estágios Schuman, ainda que com ligeiras adaptações e um menor número de critérios.