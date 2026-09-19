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Mas o futuro não são os elétricos a bateria? BMW iX5 Hydrogen chega em 2028

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. JL says:
    19 de Setembro de 2026 às 15:15

    Os a bateria já são presente, este a hidrogénio continua a ser futuro, tal como era em 2021 para ser lançado em 2022.

    https://pplware.sapo.pt/motores/bmw-x5-movido-a-celulas-de-combustivel-a-hidrogenio-inicia-os-testes/

    Se continuarem a ser como são e as redes de abastecimento a desaparecer, serão sempre o futuro.

    Responder
  2. Max says:
    19 de Setembro de 2026 às 15:40

    “BMW iX5 Hydrogen chega em 2028” – um FCEV.
    Mas chegam quantos? O que é possível saber recorrendo ao Gemini:
    – “O modelo a hidrogénio será produzido nas mesmas variantes do BMW X5 (gasolina, diesel, PHEV e BEV)
    – A BMW não definiu um número limite de produção ou “série limitada”. para a variante a hidrogénio  A partir de 2028, a tecnologia de célula de combustível de 3.ª geração entra em produção em massa (mass production). O sistema de propulsão a hidrogénio será montado na fábrica de Steyr (Áustria) e os tanques de “armazenamento plano” de 700 bar na fábrica de Landshut (Alemanha)”. 
    Mas vai vender muito ou vai vender pouco? Eu diria que vai vender pouco, devido ao preço e ao e aos historial dos modelos das poucas marcas que investiram em modelos FCEV, que tiveram curta existência.
    Diria que é como os grandes costureiros quando passam um modelo de alta costura – para mostrar o que a casa é capaz de fazer. Mas dinheiro que se veja, vão buscar aos modelos que vestem as pessoas com físico normal.

    Responder
  3. PorAquiTudoBem says:
    19 de Setembro de 2026 às 16:03

    Esses veiculos a H2 da BMW vão o ter o mesmo sucesso dos veículos da Toyota: nenhum.

    Enquanto não se conseguir produzir H2 barato essa tecnologia esta condenada ao fracasso.

    Responder

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