Chegaram os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

A Apple acaba de apresentar os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max no evento “Surprise and Shine” que decorre esta quarta-feira. Ao contrário de outros anos, este ano os novos "normais" iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max foram os primeiros a ser apresentados. O que trazem afinl de novo?

A Apple acaba de apresentar os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, os primeiros grandes protagonistas do evento “Surprise and Shine”. A empresa iniciou a apresentação pelos seus modelos topo de gama, numa edição que marca também o primeiro grande evento da Apple sob a liderança de John Ternus, sucessor de Tim Cook.

Os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max chegam equipados com o novo A20 Pro, prometendo não só mais desempenho, mas também melhorias significativas ao nível da autonomia da bateria.

A20 Pro: mais desempenho e eficiência

O novo A20 Pro integra uma GPU de 7 núcleos e um Neural Engine de 32 núcleos, estando preparado para responder às crescentes exigências de processamento associadas à inteligência artificial e às restantes funcionalidades dos novos iPhone.

A Apple afirma ainda que o desempenho sustentado pode ser até 40% superior ao do A19 Pro, permitindo manter níveis elevados de desempenho durante períodos prolongados.

Para ajudar a controlar as temperaturas, os iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max contam também com um sistema de refrigeração por câmara de vapor (vapor chamber) de maiores dimensões. De acordo com a Apple, esta solução é três vezes maior do que a utilizada nos modelos iPhone 17 Pro.

A combinação entre o novo processador, uma bateria com maior autonomia e um sistema de refrigeração mais eficiente pretende garantir que os novos iPhone Pro conseguem oferecer mais desempenho sem comprometer a utilização prolongada.

Câmaras continuam a ser uma das grandes apostas

A fotografia continua a ser uma das áreas onde os modelos Pro procuram distinguir-se.

A nova geração introduz melhorias no sistema fotográfico, permitindo obter imagens com maior detalhe e melhor desempenho em diferentes condições de iluminação.

A Apple tem vindo a apostar cada vez mais no processamento computacional para complementar o hardware das câmaras. Nos modelos Pro, essa combinação permite também oferecer funcionalidades direcionadas para quem grava vídeo de forma mais exigente.

A evolução é particularmente relevante para quem utiliza o iPhone para criar conteúdos, sendo o equipamento cada vez mais utilizado como alternativa a câmaras dedicadas em determinadas situações.

(em atualização)