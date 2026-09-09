Chegaram o novos AirPods 5, para um som ainda melhor

A Apple trouxe uma novidade que não se esperava. Aposta novamente no áudio e nos seus AirPods. Assim, temos agora os AirPods 5 que elevam ainda mais a experiência de audição de música dentro do ecossistema da Apple.

Os novos AirPods 5 são a evolução lógica que a Apple quis criar, mas elevando a experiência ainda mais e elevando a sua qualidade. A marca elevou ainda mais o ANC, para que o utilizador esteja isolado de todos os ruídos que encontra no dia a dia. Estes novos dispositivos oferecem 50% mais redução de ruído do que a geração anterior.

A somar a este isolamento, a Apple quis dar também a consciência do que se passa à volta do utilizador. Assim, o novos AirPods 5 trazem uma melhoria no Áudio Adaptativo. Este consegue agora ser gerido de forma dinâmica e automatizada. Fazem a mudança entre o cancelamento de ruído ativo (ANC) e o modo ambiente de forma mais fluida, com base no som de fundo.

Claro que todas as novidades da Siri com inteligência artificial também aos AirPods 5. A Tradução Instantânea também está disponível nos AirPods 5. Oferecem até quatro horas de reprodução com o cancelamento de ruído ativo (ANC) ligado e até 20 horas com o estojo de carregamento incrivelmente compacto.

Os AirPods 5 custarão 129 dólares , o mesmo preço do modelo da geração anterior, mas oferecerão cancelamento de ruído ativo (ANC) aprimorado. Um novo modelo com mais recursos, como controles de volume na haste, também estará disponível. Esta versão também tem maior duração da bateria, até 5 horas com o cancelamento de ruído ativo ligado.

Além disso, os AirPods 5 surgem com um estojo de carregamento sem fio. Os AirPods 5 vão ter um preço de 149 € e a versão com estojo de carregamento sem fio custam 169 euros. Já sr podem reservar todos os phones. Estarão disponíveis a partir de 18 de setembro.

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