A chegada do iPhone 14 Pro ao mercado não tem estado isenta de problemas. Este smartphone da Apple tem acumulado notas positivas, mas ainda assim há pormenores que não estão a deixar os utilizadores satisfeitos.

Os problemas afetam as câmaras, mas não só!

Foi no início desta semana que ficou claro que havia um problema com a câmara do iPhone 14 Pro e do Pro Max. Esta não podia ser usada em apps que não pertenciam à Apple, tremendo e apresentando um ruído, acompanhado de uma vibração anormal.

Agora, com a Apple a revelar que irá tratar do problema anterior, surge mais um para a gigante de Cupertino resolver. Falamos de uma lentidão anormal ao abrir a app Câmara no iPhone 14 Pro. Esta situação parece acontecer apenas quando se volta a abrir a app, depois desta ter sido usada.

Outro pormenor nesta situação, é que apenas afeta estes 2 modelos (iPhone Pro e Pro Max). Caso esteja a ser usada a parte de vídeo, o problema parece não se manifestar e a utilização é normal. O mesmo não acontece caso seja uma fotografia a opção ativa.

Um segundo problema está também presente neste novo smartphone da Apple. Neste caso, a falha é na utilização do AirDrop e na partilha de ficheiros e informações entre diferentes dispositivos da Apple. Partindo do iPhone 14, em alguns casos, nada acontece.

O relatado pelos utilizadores mostra que ao escolher a partilha com um contacto, o AirDrop fica bloqueado e mostra apenas a mensagem "a aguardar", sem que a ligação entre o iPhone 14 e o dispositivo de destino aconteça. A solução, temporária, passa por mudar o envio para todos os contactos e não apenas para um.

Estas duas soluções ainda estão por resolver pela Apple, que deverá em breve mostrar uma solução. Surgirá com uma atualização do iOS 16, mas mostra que há problemas por resolver no iPhone 14 Pro e que não deveriam ter chegado aos utilizadores.