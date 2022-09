As preocupações da Google com o ambiente e a poluição do planeta têm aumentado ao longo dos anos. A prova disso tem sido a mudança que a empresa tem feito para tornar os seus serviços mais próximos de ter uma pegada neutra e assim ajudar o planeta.

Para aumentar ainda mais esta sua posição, a Google tem agora uma novidade. A gigante das pesquisas focou-se nas viagens e no que oferece aos utilizadores, tendo agora a possibilidade de escolher as que são mais amigas do ambiente.

É já algo normal os utilizadores recorrerem à Google para encontrar as viagens e os alojamentos mais ajustados ao que procuram. Em poucos minutos têm à sua frente várias propostas para assim escolher as mais ajustadas, seja pelo preço, seja pelo que oferece como extras e outros pontos.

Pesquisa para viagens mais amigas do ambiente

A prova disso está no Google Flights, que agora recebeu uma novidade importante. Ao pesquisar uma viagem, passa a poder ser também filtrado pelas emissões que estão associadas, escolhendo assim os que têm as emissões menores.

Este filtro vai funcionar da mesma forma quando o utilizador estiver focado na escolha de um hotel. Aqui poderá filtrar pelas propostas "Eco-certified" e assim obter a lista das propostas que são propriedades eco-certificadas. Para alimentar estas propostas, a Google tem estado a trabalhar com entidades que avaliam estas qualificações.

Google quer que troque para o comboio com menos emissões

Para ajudar ainda mais na poupança do ambiente, a Google tem outra proposta interessante. Uma das formas de o conseguir é trocar as viagens de avião ou de carro por outras mais ajustadas em termos de emissões. A proposta mais lógica, sempre que possível, é o comboio, que utiliza energia elétrica.

Desta forma, a Google passa agora a permitir comprar viagens de comboio de trem diretamente na Pesquisa Google. Estas vão funcionar para viagens dentro e ao à volta de países selecionados, onde se incluem a Alemanha, Espanha, Itália e Japão.

A Google quer alargar ainda mais estas propostas, a outros países e a outros transportes, em breve. Quer garantir que com o tempo, o impacto ambiental das opções de viagem seja sempre uma parte da equação. A gigante das pesquisas acredita que as novas ferramentas aproximam os utilizadores da direção certa.