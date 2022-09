Estamos habituados a receber da Apple boas notícias, com novas atualizações dos sistemas e novos equipamentos no mercado, mas nem sempre esta gigante pode ter esta posição. Há momentos em que tem de mudar a sua posição e fazer alterações menos positivas nas suas estruturas.

É um desses momentos que foi agora anunciado, com uma mudança importante, pelo menos na Europa. Neste território, a Apple irá fazer uma alteração profunda de preços na sua App Store, pelo que é inevitável que nos tenhamos de preparar para pagar mais pelas app e serviços que usamos.

Apps para o iOS e iPhone vão ficar mais caras

Será já a partir do próximo dia 5 de outubro que os utilizadores do iOS e da App Store vão ter uma novidade que não esperavam. Esta loja de apps da Apple prepara-se para ajustar os seus preços, aumentando-os para desagrado dos utilizadores.

A Apple não revelou as causas para esta alteração, que estará prestes a entrar em ação, mas há evidências óbvias da razão para que esta mudança aconteça. Com o euro estar a perder força em relação ao dólar e até ter caído abaixo da paridade pela primeira vez em quase duas décadas.

Mudanças na App Store na Europa e outros países

Com este cenário, a mudança da Apple é simples. As apps que agora custam 99 centavos custarão € 1,19 na Europa, enquanto as que custam € 4,99 custarão um euro a mais, € 5,99. A cobrança adicional aumenta quanto maior for o nível de preços. Compras que custam € 14,99, por exemplo, custarão às pessoas € 17,99.

Para mostrar a mudanças nos preços, a Apple reuniu toda a informação num ficheiro PDF que pode ser consultado por todos. Além disso, esta mudança não se vai aplicar apenas à Europa, mas cobre também outros países. Assim, temos esta alteração no Chile, Egito, Japão, Malásia, Paquistão, Polónia, Coreia do Sul, Suécia e Vietname.

Apple tem estado a aumentar os seus preços

Estas mudanças no custo das apps na App Store da Apple acontecem apenas algumas semanas depois desta ter aumentado os preços dos seus novos modelos iPhone 14 e Apple Watch Series 8 em muitos mercados fora dos EUA. Em Portugal, o iPhone 14 custa agora 1039 euros, depois do iPhone 13 ter sido colocado no mercado por 929 euros.

A Apple ajusta periodicamente os seus preços na App Store para compensar flutuações cambiais e, na verdade, reduziu o preço base das apps de € 1,09 para € 0,99 no ano passado. Assim, este é um movimento natural, mas que desta vez não pende para o lado dos utilizadores.