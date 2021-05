A DxOMark é uma “entidade” muito bem conhecida no campo dos smartphones. Os testes que realiza são o padrão da indústria e revelam a qualidade de cada equipamento, em cenários próximos do real e de forma igual e equilibrada.

Após terem dado cartas no campo da fotografia e do ecrã, apostam agora na bateria. Com testes já realizados, surgem agora os resultados que todos esperavam. No campo dos smartphones premium há um vencedor claro. Este título está agora com o iPhone 12 Pro Max.

Bateria é o novo teste da DxOMark

Com uma bateria de testes bem definida e traçada para avaliar qualquer bateria, a DxOMark tem agora este componente nos seus testes. Quer juntar esta métrica à sua lista de avaliações e passar a usar este valor para dar uma nota aos smartphones que testa.

De todos os valores já presentes das avaliações, há um que se destaca. O iPhone 12 Pro Max é o smartphone premium com melhor bateria, segundo a DxOMark. Com uma pontuação de 78 valores, tem 67 na autonomia, 74 no carregamento e 94 na eficiência.

iPhone 12 Pro Max bate concorrência na energia

Na análise da DxOMark o iPhone 12 Pro Max acabou por usar menos bateria em diversas situações, quer em horas ativas como não ativas. O consumo de energia foi consideravelmente menor em comparação com os competidores do mesmo nível em diversas situações.

Em termos de duração, em uso moderado, este iPhone 12 conseguiu atingir os 2 dias, um valor muito interessante. De entre os pontos menos positivos, sobressai a baixa eficácia no carregamento geral e a demora elevada para alcançar os 100% de bateria após os 80%.

Há smartphones com melhor pontuação

Curiosamente, este iPhone 12 não está no topo da lista da DxOMark, no campo da bateria. Este lugar pertence ao Samsung Galaxy M51, que conseguiu 88 pontos. No campo dos smartphones Premium, e depois do equipamento da Apple, temos o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e o Oppo Find X3 Pro.

Este é mais um ponto de destaque que o iPhone 12 Pro Max conquista. Os restantes pontos da DxOMark colocam-no perto do topo, sendo assim reforçada a sua posição.