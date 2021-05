A Samsung lançou para o mercado uns auriculares que rapidamente cativaram os consumidores. Os Galaxy Buds, para além do nome atraente, trouxeram uma renovação a este segmento com o design elegante e minimalista que os caracterizam.

No entanto, há agora alguns relatos de utilizadores residentes na Coreia do Sul de que os Galaxy Buds Pro estão a causar inflamações no ouvido de algumas pessoas.

Galaxy Buds podem estar a provocar inflamações no ouvido

Da Coreia do Sul chegam relatos de que os novos Galaxy Buds Pro não são assim tão benéficos à pele. Segundo as informações avançadas pelo canal CCTV News, algumas pessoas chegam mesmo a sofrer inflamações nos ouvidos.

Para além disso, alguns utilizadores queixam-se também de que lhes apareceram feridas no ouvido após utilizarem os auriculares da Samsung.

A causa do problema ainda não foi apurada. Mas há utilizadores que apontam o dedo aos materiais utilizados na composição do acessório. E que estes podem assim ter causado alergia nas pessoas.

Para outros utilizadores, a causa estará relacionada com o tamanho das borrachas de isolamento usadas nos Galaxy Buds Pro. Estas, por serem demasiado grandes, terão provocado irritação e inflamação no canal auditivo.

A reação da Samsung

De acordo com as informações, a Samsung já reagiu a este problema e diz que descreve todos os materiais usados nos seus acessórios no seu site oficial. Para além disso, a sul-coreana afirma que submete os seus produtos a testes de padrões internacionais, os quais já confirmaram que não existe qualquer substância tóxica na composição dos auriculares.

A Samsung deixa ainda o alerta de que as pessoas devem ter cuidado com estes auriculares e com a acumulação de suor, humidade e sujidade. Estes fatores podem, por sua vez, provocar os problemas agora relatados.

Assim, a marca recomenda que os utilizadores mantenham os seus auriculares secos e limpos.

