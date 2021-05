Vivo: Há mais uma marca a prometer 3 anos de atualizações no Android

As atualizações do Android são sempre um tema que as marcas não querem endereçar. A ideia da maioria é manter o mínimo que a Google define, sem se preocuparem em manter os seus equipamentos protegidos e seguros por muito mais tempo.

Este cenário tem mudado nos tempos mais recentes, com várias marcas a mudarem a sua posição e a garantirem uma vida maior aos seus smartphones. A mais recente é a Vivo, que garantiu agora 3 anos de atualizações para alguns dos seus equipamentos.

Vivo garante 3 anos de atualizações

Os últimos tempos têm sido muito positivos para todo o universo Android. Foram várias as marcas a garantir mais tempo de atualizações para os seus smartphones, um compromisso que parece exceder o que a Google torna obrigatório para o Android.

As marcas parecem agora dispostas a investir os seus recursos para garantir que os seus equipamentos estão atualizados. Foi precisamente isso que a Vivo veio agora a público assumir, garantido 3 anos de atualizações em alguns dos seus smartphones.

Nem todos os smartphones vão receber

O mais curioso é que esta nova posição da Vivo não será alargada a todos os seus smartphones. A marca está a guardar estas atualizações para os modelos de topo, da linha X e apenas para os modelos lançados a partir de julho de 2021.

Ficam de fora os modelos de topo já lançados e toda a restante linha de smartphones da gama média que venha a ser lançada no futuro próximo. Esta política parece não ser global e ficará limitada à Europa, à Austrália e à Índia.

Mais segurança para os modelos de topo

A Vivo segue agora o que a OPPO apresentou no final da semana passada e o que a Samsung já tinha abraçado antes. Se no caso da primeira os smartphones premium são os visados, no caso da segunda serão muito mais alargados e muitos equipamentos vão ter estas novidades.

Ainda que limitado pela Vivo, esta é uma novidade importante para o Android. Mais tempo de atualizações garante aos utilizadores uma melhor utilização e uma segurança durante mais tempo.