Depois de muitos meses de espera, o Clubhouse chegou finalmente ao Android e a todos os smartphones que usam este sistema operativo. A mais recente rede social fica assim disponível para todos os utilizadores sem qualquer limitação.

Na verdade, a app para Android está ainda numa fase inicial e por isso limitada a apenas alguns países e a alguns utilizadores. Estas limitações podem ser contornadas e se quiser testar já a app Android do Clubhouse só precisa de seguir estes passos simples.

Ter já acesso ao Clubhouse

Foi durante o fim de semana que uma das mais esperadas apps chegou à Play Store. O Clubhouse ficava mais perto dos utilizadores Android, que tanto tempo esperaram por esta novidade. Com limitações claras, muitos ficaram fora das escolhas por agora.

Ainda assim, e para quem conhece o Android, há uma forma e contornar as limitações. O processo é simples e requer primeiro que se tornem parte da equipa de testes. Para isso só precisa de fazer o registo nesta página da Play Store.

Simples instalação no Android

De seguida, e para poder ter acesso ao Clubhouse, só precisa de aceder a esta página onde o APK está acessível. Este é um site de confiança e como tal deve descarregar e executar o APK do Clubhouse. Deve concordar com todas as permissões pedidas.

No final do processo de instalação, que decorre diretamente do browser, deve abrir finalmente a app. O processo de configuração é mínimo e deve preocupar-se agora no registo e no acesso ao convite que deve conseguir de outro utilizador do Clubhouse.

A APK é tudo o que precisam

Uma vez dentro da app e com o registo tratado, fica com acesso completo ao Clubhouse, com as mesmas opções que o iOS tem disponível. Pode consultar todos os canais acessíveis e pesquisar por temas para aceder aos preferidos.

Pode também procurar outros contactos conhecidos para que sejam seguidos e assim ficarem mais próximos dentro desta rede social. Também os canais preferidos podem ser marcados para posteriormente voltar e continuar a assistir às conversas presentes,

Explorar a app e tudo o que oferece

Deve, antes de começar a usar a nova app, percorrer todas as opções e verificar o que oferecem. Depois disso, e para se ambientarem, devem conhecer alguns canais e ouvir o que por lá se passa. Dai para a frente, devem usar o Clubhouse em todo o seu potencial.

É desta forma muito simples que tem acesso antecipado ao Clubhouse no Android. Com a instalação manual do APK ultrapassa as limitações que por agora existem e que colocam a maioria dos utilizadores longe desta nova rede social.