iPhone 12 e Realidade Aumentada irão fazer parte das ferramentas nos aviões

A Apple está a trabalhar com vários parceiros para disponibilizar nas suas atividades a Realidade Aumentada (RA) que tem sido foco da empresa de Cupertino. Segundo o que foi dado a saber pela companhia aérea Delta Airlines, o iPhone 12 e a RA irão ajudar a acelerar as refeições e a logística dentro dos aviões.

A Delta está já a equipar os seus assistentes de bordo com um iPhone 12 para estes tirarem proveito dos recursos 5G e RA.

iPhone 12 irá servir 5G e Realidade Aumentada nos aviões

A Delta Airlines está a equipar os seus assistentes de bordo com um iPhone 12 permitindo que o trabalho no avião seja realizado de forma mais expedita. Segundo a empresa, os recursos de realidade aumentada do dispositivo serão usados ​​para treino e localização de itens de alimentação armazenados nos aviões.

Conforme foi referido pela empresa em comunicado, esta é uma colaboração entre a companhia aérea, a Apple e a AT&T ao disponibilizar acesso ao 5G.

Este relacionamento é um passo em direção ao futuro de uma experiência a bordo mais conectada e humana.

Explicou Allison Ausband, vice-presidente de serviço de bordo da Delta.

Os dispositivos da Apple e as tecnologias que eles fornecem irão colocar à disposição dos assistentes de bordo vídeos de treino, fotos e RA em movimento. A empresa de aviação quer que, ao apontar para os sítios de armazenamento nos aviões, os assistentes saibam de imediato onde estão as coisas, por forma a ser mais rápido, organizado e com melhor gestão de recursos.

Os dispositivos fornecerão uma lista digital atualizada do que está disponível e onde está disponível.

Quais as vantagens da Realidade Aumentada neste tipo de serviço?

A realidade aumentada sobrepõe imagens geradas por computador no mundo real. Com os recursos dos dispositivos da Apple e o software apropriado, por vezes desenvolvido à medida, um assistente de bordo pode mover o iPhone pela cozinha do avião para ser mostrado no ecrã onde se encontram exatamente cada item.

Conforme a Apple já referiu por várias vezes, nas apresentações que tem feito à tecnologia, a RA tem mais potenciais utilizações e a sua utilidade vai muito além dos aviões, claro. Há um sem número de outras aplicações, como, por exemplo, ao nível dos jogos, entretenimento em geral, software de treino e educação, assim como na área industrial onde existem imensos possíveis cenários práticos.

Além disso, mesmo no nosso dia a dia, esta “realidade” que pode ser também integrada com outra, resultando numa realidade mista, pode ser interessante para compras virtuais, instruções de navegação e muitos outros cenários que o software e o hardware poderão proporcionar.

Portanto, a Apple quer vender essa ideia e tem feito um grande investimento nos seus equipamentos, principalmente no iPhone e iPad. Nos próximos anos iremos ver os dispositivos a serem usados em cenários do mais convencional ao mais especial.

