O Samsung Galaxy S20 e os restantes modelos da série, o S20+, S20 Ultra e S20 FE, tem como característica de design, o módulo das câmaras traseiras saliente, revestido a vidro, no canto superior esquerdo do smartphone. Tal característica foi apontada por muitos como um problema de design, mas a verdade é que se tem vindo a revelar mais do que isso.

São vários os casos que reportam que este vidro de proteção das câmaras se estilhaça sem razão aparente e agora a Samsung está a ser processada.

Galaxy S20, um topo de gama… mas pouco?

O problema não é novo. Aliás, logo que os smartphones começaram a chegar aos consumidores, há um ano, que começaram a ser relatados casos em que os vidros de proteção das câmaras dos modelos da linha Galaxy S20 estilhaçavam sem nenhuma razão aparente. Ou seja, o smartphone não era utilizado de forma descuidada, muitos utilizadores viam o vidro partir mesmo com a utilização de uma capa protetora.

Um dos casos que chegou ao site dedicado à comunidade da Samsung, foi reportado apenas quatro dias depois do telefone ter sido colocado à venda.

Em muitos casos de reclamações, a Samsung terá ignorado o problema de construção defeituosa, sem dar a garantia devida aos consumidores. Assim,

Num a href=”https://www.hbsslaw.com/press/galaxy-s20-broken-camera-glass/samsung-sued-over-widespread-defect-causing-shattered-camera-glass-in-galaxy-s20-phones”>comunicado divulgado por um escritório de advocacia norte-americano, Hagens Berman, é escrito que a Samsung vendeu sua linha de smartphones com um defeito que afetou o vidro do módulo traseiro da câmara. Este defeito fez com que o vidro estilhaçasse espontaneamente, sem aplicação de força externa, mesmo quando o telefone está dentro de uma caixa protetora.

O defeito está associado toda a série Galaxy S20, incluindo o Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE e também todas as variantes 5G desses telefones.

A Samsung vendeu o seu Galaxy S20 como uma opção de topo para os consumidores, com uma câmara de nível “profissional”, cobrando mais de 1.600 dólares americanos por dispositivo, e repentinamente acabaram por perder um aspeto importante da sua funcionalidade. Durante uma época de distanciamento social e aumento do uso do acesso online, os consumidores precisam de um dispositivo móvel confiável, mas a Samsung recusou-se a oferecer a confiabilidade que prometia aos seus clientes

|Refere um dos advogados.

Samsung reconhece o problema, mas não protege o consumidor

De acordo com os consumidores, a Samsung não assumiu o problema dos Galaxy S20 e recusou-se a suportar a garantia, cobrando 400 dólares aos consumidores, para enviar o telefone de volta à Samsung para investigar o problema. Por outro lado, havia a possibilidade de acionar o seguro de 100 dólares relativo à manutenção da Samsung para substituir o vidro partido.

Pior que isso, é que mesmo depois de reparado o vidro e pago o serviço, o vidro voltou a partir nalguns casos.

Um dos embaixadores do programa Samsung Care reportou também esse problema e explicou que se acabou por descobrir que o estilhaçar do vidro estava relacionado com um o acumular de pressão sobre o vidro, imposta pela estrutura. Apesar de reconhecer o problema, a empresa não procedeu a um recall e aparentemente continua a negar reivindicações de garantia dos clientes.

Tem o Galaxy S20? Já teve este problema?