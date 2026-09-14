iOS 27 já está disponível para todos

Depois de oito versões beta e uma Release Candidate, o iOS 27 está finalmente disponível para todos os utilizadores com um iPhone compatível. A atualização traz várias novidades, mas uma das mais aguardadas fica, para já, de fora da União Europeia: a Siri AI.

iOS 27 chega hoje: estas são as principais novidades para o iPhone

A Apple anunciou a disponibilização do iOS 27 para hoje, 14 de setembro. A atualização traz novidades na inteligência artificial, na personalização e no desempenho dos iPhones compatíveis.

A nova Siri AI é um dos principais destaques, embora a sua chegada a Portugal esteja condicionada.

O lançamento surge depois da versão Release Candidate (RC), disponibilizada na passada quarta-feira, 9 de setembro, com o número de compilação 24A435, segundo o registo oficial da Apple Developer.

A RC representa a versão candidata à distribuição pública, permitindo realizar as últimas verificações antes do lançamento. Pode tornar-se a versão final se não forem identificados problemas que exijam uma nova compilação.

Por isso, as novidades conhecidas nesta fase correspondem ao conjunto preparado para o iOS 27, e não necessariamente a funcionalidades acrescentadas apenas na semana passada.

Entre os principais pontos apresentados pela Apple estão:

Siri AI : conversas mais naturais, compreensão do contexto pessoal e ações em aplicações.

: conversas mais naturais, compreensão do contexto pessoal e ações em aplicações. Aplicação Siri : permite consultar e retomar conversas anteriores.

: permite consultar e retomar conversas anteriores. Siri na Câmara : pesquisa visual sobre o que está à frente do utilizador.

: pesquisa visual sobre o que está à frente do utilizador. Fotografias : ferramentas de reenquadramento, expansão de imagens e remoção de objetos.

: ferramentas de reenquadramento, expansão de imagens e remoção de objetos. Safari : organização automática de separadores e alertas sobre alterações em páginas.

: organização automática de separadores e alertas sobre alterações em páginas. Liquid Glass : melhorias de contraste e um controlo para ajustar a transparência.

: melhorias de contraste e um controlo para ajustar a transparência. Desempenho otimizações na abertura de aplicações, no carregamento de fotografias e no AirDrop.

otimizações na abertura de aplicações, no carregamento de fotografias e no AirDrop. Controlos parentais : autorização de novos sites e gestão de horários.

: autorização de novos sites e gestão de horários. AirPods : equalizador personalizável.

: equalizador personalizável. Acessibilidade: melhorias no VoiceOver e nas legendas automáticas.

Para os utilizadores portugueses, há uma limitação relevante: a Siri AI não estará disponível na União Europeia no lançamento do iOS 27.

A Apple atribui este adiamento às exigências do Regulamento dos Mercados Digitais. Assim, atualizar o iPhone não significa ter acesso imediato à nova assistente.

Como é normal, a Apple lançou igualmente a versão final do iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, HomePod 27 e macOS 27 Golden Gate.