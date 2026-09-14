iOS 27 já está disponível para todos
Depois de oito versões beta e uma Release Candidate, o iOS 27 está finalmente disponível para todos os utilizadores com um iPhone compatível. A atualização traz várias novidades, mas uma das mais aguardadas fica, para já, de fora da União Europeia: a Siri AI.
iOS 27 chega hoje: estas são as principais novidades para o iPhone
A Apple anunciou a disponibilização do iOS 27 para hoje, 14 de setembro. A atualização traz novidades na inteligência artificial, na personalização e no desempenho dos iPhones compatíveis.
A nova Siri AI é um dos principais destaques, embora a sua chegada a Portugal esteja condicionada.
O lançamento surge depois da versão Release Candidate (RC), disponibilizada na passada quarta-feira, 9 de setembro, com o número de compilação 24A435, segundo o registo oficial da Apple Developer.
A RC representa a versão candidata à distribuição pública, permitindo realizar as últimas verificações antes do lançamento. Pode tornar-se a versão final se não forem identificados problemas que exijam uma nova compilação.
Por isso, as novidades conhecidas nesta fase correspondem ao conjunto preparado para o iOS 27, e não necessariamente a funcionalidades acrescentadas apenas na semana passada.
ios 27 commercial releases today!
all the new siri ai animations come to life pic.twitter.com/6L6npJmS5v
— davey (@daveydefi) September 14, 2026
Entre os principais pontos apresentados pela Apple estão:
- Siri AI: conversas mais naturais, compreensão do contexto pessoal e ações em aplicações.
- Aplicação Siri: permite consultar e retomar conversas anteriores.
- Siri na Câmara: pesquisa visual sobre o que está à frente do utilizador.
- Fotografias: ferramentas de reenquadramento, expansão de imagens e remoção de objetos.
- Safari: organização automática de separadores e alertas sobre alterações em páginas.
- Liquid Glass: melhorias de contraste e um controlo para ajustar a transparência.
- Desempenho otimizações na abertura de aplicações, no carregamento de fotografias e no AirDrop.
- Controlos parentais: autorização de novos sites e gestão de horários.
- AirPods: equalizador personalizável.
- Acessibilidade: melhorias no VoiceOver e nas legendas automáticas.
Para os utilizadores portugueses, há uma limitação relevante: a Siri AI não estará disponível na União Europeia no lançamento do iOS 27.
A Apple atribui este adiamento às exigências do Regulamento dos Mercados Digitais. Assim, atualizar o iPhone não significa ter acesso imediato à nova assistente.
Como é normal, a Apple lançou igualmente a versão final do iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, HomePod 27 e macOS 27 Golden Gate.
Se fica fora é porque não cumprem com as nossas regras, também sinceramente, quem é que tem interesse em usar a Siri?
Toda a gente que tem apple rapaz.
Obrigado xulos da europa.
Atualiza o 26 para o 26.5 … e depois pergunta se se quer atualizar para o 27
Ninguém é obrigado a ir logo para o iOS27, no entanto pode pode atualizar para a versão mais recente do 26.
Por acaso as atualizações anunciadas forma duas para o 26.7 … só que a segunda afinal era o 27. Só escrevi acima para o caso de não aparecer a 27.
Resumindo… tudo igual! Sinceramente Apple
Que chatice 😉
Windows é que é bom crl, vem sempre com brinde pelo menos
Podem usar Siri AI no Mac, com jeitinho até conseguem que o iPhone use a Siri AI do Mac 😉