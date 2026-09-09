iOS 27 RC: Apple lançou a versão final para programadores

A Apple já fechou praticamente o desenvolvimento do iOS 27. Com a chegada da versão RC, a empresa publicou as notas oficiais da atualização e confirmou muitas das novidades que vão chegar ao iPhone já na próxima segunda-feira, 14 de setembro.

O iOS 27 não se resume à nova Siri AI. Há alterações importantes no desempenho, Fotografias, Safari, Casa, Saúde, AirPods, segurança infantil e até na forma como o iPhone gere as ligações Wi-Fi e móveis.

iOS 27 chega a 14 de setembro

Depois de oito versões beta disponibilizadas ao longo dos últimos meses, a Apple lançou hoje a versão RC, Release Candidate, do iOS 27.

Salvo a descoberta de algum problema grave nos próximos dias, esta deverá ser essencialmente a mesma compilação que será disponibilizada ao público a 14 de setembro.

E há uma promessa particularmente interessante: o iPhone deverá ficar mais rápido.

Segundo os dados apresentados pela própria Apple, com o iOS 27 as apps podem abrir até 30% mais depressa, o carregamento de novas fotografias na fototeca pode ser até 70% mais rápido e as transferências através do AirDrop podem atingir velocidades até 80% superiores.

Siri AI é a grande novidade, mas há um problema na Europa

A grande estrela do iOS 27 é a Siri AI, a transformação mais profunda do assistente da Apple desde o seu lançamento.

A nova Siri passa a compreender melhor o contexto pessoal do utilizador, aquilo que está no ecrã e a executar ações dentro das aplicações. A interação deverá também ser muito mais conversacional.

Surge ainda uma aplicação dedicada à Siri, onde será possível iniciar ou retomar conversas, com sincronização privada através do iCloud.

Outra novidade é o modo Siri na Câmara. A Inteligência visual passa a estar integrada diretamente na app Câmara, permitindo apontar o iPhone para algo e fazer perguntas ou executar ações relacionadas com aquilo que está a ser visto.

Existe ainda o "Escrever com Siri", que permite criar textos de raiz, editar conteúdos ou pedir sugestões praticamente em qualquer campo de escrita.

Contudo, há um detalhe muito importante para os utilizadores portugueses.

A Apple indica que a Siri AI estará inicialmente disponível em inglês ainda este ano, mas não estará disponível inicialmente na União Europeia no iOS, iPadOS e watchOS.

Ou seja, o iOS 27 chega a Portugal a 14 de setembro, mas algumas das suas funcionalidades mais avançadas de IA terão de esperar.

Apple Intelligence entra ainda mais nas aplicações

A inteligência artificial passa a estar integrada em muitas mais áreas do sistema.

Na app Fotografias chega o Reenquadramento espacial, que permite alterar a composição de uma fotografia depois de esta ter sido captada, simulando uma mudança da posição da câmara.

A nova ferramenta Expandir consegue gerar conteúdo para além das margens originais da fotografia, permitindo corrigir horizontes, mudar a proporção da imagem ou simplesmente ganhar mais espaço à volta do objeto fotografado.

A ferramenta Limpar também foi melhorada e consegue agora remover objetos maiores com resultados mais realistas.

O Image Playground recebe igualmente um novo modelo generativo, capaz de criar imagens em praticamente qualquer estilo, incluindo imagens fotorrealistas.

Safari passa a vigiar páginas por si

Também o Safari recebe funcionalidades interessantes baseadas em Apple Intelligence.

A função Organizar por tópico analisa os separadores abertos e agrupa automaticamente páginas semelhantes.

Mais interessante poderá ser a funcionalidade "Notificar-me". O Safari poderá verificar periodicamente uma página e avisar quando existirem alterações, por exemplo, uma mudança de preço ou quando determinado produto voltar a estar disponível.

Será ainda possível descrever em linguagem natural uma extensão que pretendemos criar para modificar a apresentação ou determinados conteúdos de um site.

Até os Atalhos podem ser criados apenas descrevendo o que queremos

A aplicação Atalhos também ganha inteligência. Com a funcionalidade "Descrever um atalho", basta explicar em linguagem natural aquilo que pretendemos fazer e o sistema cria o respetivo atalho.

É uma mudança importante numa ferramenta extremamente poderosa do iPhone, mas que muitos utilizadores nunca exploraram devido à complexidade de criar automatizações mais avançadas.

Casa fica muito mais inteligente

Há também novidades importantes para quem utiliza HomeKit. A app Casa poderá agrupar notificações relacionadas numa única notificação e, através da Apple Intelligence, criar descrições do que aconteceu nas gravações das câmaras HomeKit Secure Video.

Será ainda possível pesquisar gravações através de linguagem natural. Em vez de percorrer horas de vídeo, o utilizador poderá procurar diretamente pelo acontecimento pretendido.

A Apple confirma igualmente suporte para transmissão e gravação 4K em câmaras compatíveis com HomeKit Secure Video.

Algumas destas funcionalidades exigem um plano iCloud+ elegível.

Liquid Glass pode finalmente ser ajustado

O controverso Liquid Glass também recebe alterações. A Apple melhorou a legibilidade, o contraste e a forma como os elementos transparentes interagem com o conteúdo apresentado por baixo.

Mas a principal novidade é um novo controlo nas Definições que permite ao utilizador escolher o nível visual do Liquid Glass, desde uma apresentação extremamente transparente até uma aparência muito mais colorida e opaca.

iPhone deverá escolher melhor entre Wi-Fi e dados móveis

O iOS 27 introduz ainda o Connectivity Assist. O objetivo é tornar muito mais suave a passagem entre redes Wi-Fi e dados móveis quando a ligação atual deixa de ser adequada.

Na prática, situações como sair de casa durante uma chamada FaceTime ou abandonar uma rede Wi-Fi com sinal fraco deverão provocar menos interrupções.

A pesquisa também foi melhorada no Spotlight, Fotografias e Mail, apresentando resultados mais relevantes.

Mais controlo dos pais sobre os iPhones das crianças

A segurança infantil ocupa uma parte importante desta atualização. Na criação de uma nova conta infantil, os pais podem escolher exatamente as aplicações às quais a criança terá acesso.

A funcionalidade "Pedir para navegar" permite ainda que cada novo site tenha de ser aprovado pelos pais antes de ser aberto.

A Segurança de comunicação passa também a atuar perante imagens ou vídeos que possam conter violência ou conteúdo gráfico.

O Tempo de ecrã foi redesenhado e passa a permitir definir limites por categorias, como Jogos, Entretenimento ou Redes sociais, bem como horários diferentes durante a semana e ao fim de semana.

Saúde passa a acompanhar perimenopausa e menopausa

A app Saúde também recebe uma novidade relevante.

O Seguimento do ciclo poderá identificar padrões nos registos menstruais compatíveis com sinais de perimenopausa, apresentar informação relacionada e permitir acompanhar sintomas associados.

AirPods recebem equalizador personalizado

Os AirPods ganham finalmente uma funcionalidade há muito desejada por muitos utilizadores: um equalizador personalizado.

Será possível ajustar graves, médios e agudos diretamente nas definições dos AirPods.

O iOS 27 traz ainda o GymKit diretamente para o iPhone e AirPods Pro 3, permitindo a ligação a equipamentos de ginásio compatíveis para recolher métricas de exercício mais precisas.

E há muitas outras pequenas novidades

A lista oficial inclui ainda melhorias nos Álbuns partilhados do iCloud, um Flyover mais detalhado nos Mapas, definições de volume independentes para alarmes e temporizadores, melhorias no VoiceOver, Lupa e Controlo por voz, novos recursos para Genmoji e ditado mais preciso.

O iOS 27 é, assim, uma atualização curiosa. A Apple está claramente a apostar na inteligência artificial como o próximo grande passo do iPhone, mas muitas das melhorias mais interessantes estão precisamente nas pequenas funcionalidades utilizadas todos os dias.

E mesmo para quem não puder utilizar imediatamente a nova Siri AI, as melhorias de desempenho anunciadas pela Apple, especialmente apps até 30% mais rápidas, fotografias até 70% mais rápidas a carregar e AirDrop até 80% mais veloz, poderão fazer do iOS 27 uma atualização bastante mais importante do que inicialmente parecia.

O iOS 27 será disponibilizado gratuitamente para os iPhones compatíveis na próxima segunda-feira, 14 de setembro.