Os requisitos de hardware do Windows 11 continuam a gerar debate entre utilizadores. O elevado consumo de recursos face às versões anteriores afastou muitos e levou à procura de alternativas noutros sistemas operativos. Adeus lentidão, a Microsoft vai salvar o Windows 11 nos PCs mais modestos.

A nova estratégia passa por garantir que o Windows 11 funcione de forma ágil em máquinas mais modestas. Durante a sua presença na IFA, a liderança da divisão de Windows e dispositivos da Microsoft confirmou que a empresa dedica esforços diretos para que os computadores equipados com apenas 8 GB de memória RAM consigam oferecer uma experiência fluida e sem constrangimentos no dia a dia.

Menos tempo de arranque e autenticação rápida

Os primeiros resultados práticos deste trabalho já começaram a ser validados internamente pelas equipas de desenvolvimento. As melhorias contemplam uma redução tangível no tempo necessário para o arranque do sistema, permitindo que a máquina fique pronta a utilizar de forma consideravelmente mais veloz.

A par do arranque rápido, a segurança e a autenticação biométrica também foram refinadas para responder aos pedidos dos utilizadores. O Windows Hello passará a ter uma capacidade de resposta imediata, encurtando o intervalo entre o reconhecimento do utilizador e a entrada na área de trabalho. Estas novidades deverão chegar de forma gradual nas próximas atualizações, consolidando as fundações da plataforma.

Reviravolta no consumo de memória RAM

Esta aposta em computadores com 8 GB de memória RAM representa uma viragem curiosa nas diretrizes recentes da tecnológica. Nos últimos anos, a recomendação padrão apontava para os 16 GB como patamar de referência. Este requisito tornou-se ainda mais evidente com a chegada dos computadores Copilot+ desenhados especificamente para tarefas de inteligência artificial.

Ao aperfeiçoar a gestão de memória nos patamares de entrada, a Microsoft responde à escassez e ao custo dos componentes no mercado global. A intenção passa por libertar espaço e processamento em cenários onde os recursos estão mais limitados, assegurando uma transição suave para quem não pretende renovar os equipamentos a curto prazo.

Esta reorganização do consumo de recursos não beneficia apenas os computadores de gama de entrada ou mais antigos. A maior eficiência na execução de aplicações e tarefas de fundo trará ganhos diretos de estabilidade e rapidez também às máquinas de patamar intermédio e avançado, tornando o Windows 11 mais equilibrado em qualquer configuração de hardware.