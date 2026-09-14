Internet com problemas em Portugal: MEO, Vodafone, NOS e DIGI registam falhas

Vários utilizadores estão a reportar problemas no acesso à Internet e a outros serviços de telecomunicações em Portugal. As queixas abrangem clientes das principais operadoras nacionais, incluindo MEO, Vodafone, NOS e DIGI.

Os problemas parecem estar a afetar diferentes tipos de serviço, com relatos de dificuldades no acesso à Internet, falhas de ligação e interrupções que, em alguns casos, podem também afetar as redes móveis.

Problemas não parecem estar limitados a uma operadora

O facto de existirem relatos associados a várias operadoras está a chamar a atenção, sobretudo porque MEO, Vodafone, NOS e DIGI utilizam infraestruturas e redes distintas em diferentes partes do país.

Para já, não há confirmação de que exista uma única falha nacional responsável por todos os problemas. Na rede social X, circula informação de que o problema poderá estar relacionado com rotas BGP, utilizadas para encaminhar tráfego internacional.

Também não está esclarecido se os incidentes têm uma origem comum ou se correspondem a avarias independentes que estão a acontecer em simultâneo.

(em atualização)