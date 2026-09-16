iOS 27 esconde um segredo: código revela suporte para o Claude e ChatGPT

Um programador descobriu frameworks privadas no iOS 27 que permitem à Siri delegar tarefas em modelos como o Claude ou o ChatGPT. Apesar de a funcionalidade não estar disponível para o utilizador comum, já há vídeos a mostrar como funciona.

Um programador e investigador encontrou, no interior do iOS 27 e do macOS Golden Gate, duas frameworks privadas que apontam para uma Siri capaz de trabalhar com modelos de Inteligência Artificial (IA) de terceiros a um nível bastante mais profundo do que se pensava.

A primeira, batizada de Model Delegation API, permite que um modelo como o Claude surja como uma extensão da Siri, tal como já acontece atualmente com o ChatGPT.

Num vídeo publicado no X, o investigador mostra-se a abrir a barra "Search or Ask" no Mac, a selecionar o Claude através do menu contextual "Ask..." e a pedir à Siri para criar um lembrete através do Claude.

O modelo interpreta o pedido em linguagem natural e devolve a tarefa à Siri, que fica encarregue de a executar dentro da app Lembretes, mantendo, assim, o acesso a apps do sistema sob controlo da Apple.

Num segundo exemplo, o Claude mostra-se capaz de fazer algo que a própria Siri ainda não consegue: criar um ficheiro CSV a partir de um pedido de voz em linguagem natural, devolvendo o resultado diretamente na interface da Siri.

Um segundo mecanismo mais ambicioso no iOS 27

Além da extensão via Model Delegation, o investigador identificou um segundo sistema, integrado num componente chamado Model Manager Services, que teria um alcance ainda maior: a possibilidade de substituir por completo o modelo de IA que corre do lado do servidor da Siri por um serviço de terceiros.

Nos testes, surge referido o GPT-5.6 como fornecedor alternativo, embora a Apple não tenha confirmado qualquer parceria neste sentido.

Segundo a explicação do próprio programador, neste segundo cenário o modelo externo recebe diretamente o prompt do planeador nativo da Siri e as definições das suas ferramentas, podendo fazer chamadas a essas ferramentas, incluindo ações do sistema e acesso a dados pessoais, antes de devolver a resposta final através da interface e da voz da própria Siri.

Ou seja, ao contrário da extensão via Claude, aqui o modelo de terceiros não fica limitado a interpretar o pedido, assumindo um papel que hoje pertence ao modelo da Apple.

Ainda não está disponível para ninguém

Apesar de tudo isto já existir escondido dentro do código, importa esclarecer que nada disto está ativo para os utilizadores.

Para já, a funcionalidade "Ask..." está limitada ao ChatGPT na Release Candidate do macOS Golden Gate, e o Claude não surge como opção disponível ao público.

A Apple também não abriu ainda a terceiros o acesso a este mecanismo de delegação, nem confirmou publicamente se, ou quando, essa possibilidade chegará a estar disponível para todos.

O motivo desta mudança pode ser a Europa

Algo que pode ajudar a explicar este design é a Lei dos Mercados Digitais (em inglês, DMA) da União Europeia, que obriga fabricantes com chatbots de IA integrados nos seus dispositivos a dar aos utilizadores a possibilidade de escolher entre diferentes modelos.

Com esta exigência em vigor na Europa, faria sentido que a Apple estivesse já a preparar tecnicamente a Siri para esse cenário, mesmo que ainda não tenha decidido (ou anunciado) abri-la oficialmente a terceiros.

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