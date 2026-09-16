iOS 27 esconde um segredo: código revela suporte para o Claude e ChatGPT
Um programador descobriu frameworks privadas no iOS 27 que permitem à Siri delegar tarefas em modelos como o Claude ou o ChatGPT. Apesar de a funcionalidade não estar disponível para o utilizador comum, já há vídeos a mostrar como funciona.
Um programador e investigador encontrou, no interior do iOS 27 e do macOS Golden Gate, duas frameworks privadas que apontam para uma Siri capaz de trabalhar com modelos de Inteligência Artificial (IA) de terceiros a um nível bastante mais profundo do que se pensava.
A primeira, batizada de Model Delegation API, permite que um modelo como o Claude surja como uma extensão da Siri, tal como já acontece atualmente com o ChatGPT.
Num vídeo publicado no X, o investigador mostra-se a abrir a barra "Search or Ask" no Mac, a selecionar o Claude através do menu contextual "Ask..." e a pedir à Siri para criar um lembrete através do Claude.
O modelo interpreta o pedido em linguagem natural e devolve a tarefa à Siri, que fica encarregue de a executar dentro da app Lembretes, mantendo, assim, o acesso a apps do sistema sob controlo da Apple.
Num segundo exemplo, o Claude mostra-se capaz de fazer algo que a própria Siri ainda não consegue: criar um ficheiro CSV a partir de um pedido de voz em linguagem natural, devolvendo o resultado diretamente na interface da Siri.
iOS 27 and macOS Golden Gate have private hooks that let apps add Siri Extensions and replace Siri AI’s server backend with third-party models.
First, here’s Claude running as a Siri Extension using the Model Delegation API in App Intents. Claude can appear in Siri’s “Ask…”… pic.twitter.com/OXKHQ4hDY8
— pdfu (@itspdfu) September 13, 2026
Um segundo mecanismo mais ambicioso no iOS 27
Além da extensão via Model Delegation, o investigador identificou um segundo sistema, integrado num componente chamado Model Manager Services, que teria um alcance ainda maior: a possibilidade de substituir por completo o modelo de IA que corre do lado do servidor da Siri por um serviço de terceiros.
Nos testes, surge referido o GPT-5.6 como fornecedor alternativo, embora a Apple não tenha confirmado qualquer parceria neste sentido.
Segundo a explicação do próprio programador, neste segundo cenário o modelo externo recebe diretamente o prompt do planeador nativo da Siri e as definições das suas ferramentas, podendo fazer chamadas a essas ferramentas, incluindo ações do sistema e acesso a dados pessoais, antes de devolver a resposta final através da interface e da voz da própria Siri.
Ou seja, ao contrário da extensão via Claude, aqui o modelo de terceiros não fica limitado a interpretar o pedido, assumindo um papel que hoje pertence ao modelo da Apple.
And here’s an app extension replacing Siri AI’s server model with GPT-5.6 Terra. It uses the Inference Providing protocol in Model Manager Services.
GPT-5.6 receives Apple’s native Siri planner prompt and tool definitions. It can make tool calls that perform system actions, and… pic.twitter.com/cz88kyq3io
— pdfu (@itspdfu) September 13, 2026
Ainda não está disponível para ninguém
Apesar de tudo isto já existir escondido dentro do código, importa esclarecer que nada disto está ativo para os utilizadores.
Para já, a funcionalidade "Ask..." está limitada ao ChatGPT na Release Candidate do macOS Golden Gate, e o Claude não surge como opção disponível ao público.
A Apple também não abriu ainda a terceiros o acesso a este mecanismo de delegação, nem confirmou publicamente se, ou quando, essa possibilidade chegará a estar disponível para todos.
O motivo desta mudança pode ser a Europa
Algo que pode ajudar a explicar este design é a Lei dos Mercados Digitais (em inglês, DMA) da União Europeia, que obriga fabricantes com chatbots de IA integrados nos seus dispositivos a dar aos utilizadores a possibilidade de escolher entre diferentes modelos.
Com esta exigência em vigor na Europa, faria sentido que a Apple estivesse já a preparar tecnicamente a Siri para esse cenário, mesmo que ainda não tenha decidido (ou anunciado) abri-la oficialmente a terceiros.
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