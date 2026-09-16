Há mais um documento que pode adicionar à app gov.pt
A app gov.pt continua a ganhar novas funcionalidades e passa agora a disponibilizar mais um documento oficial em formato digital. Saiba qual o novo documento.
O Atestado Médico de Incapacidade Multiuso (AMIM) já pode ser consultado diretamente através da app gov.pt.
A novidade permite aos cidadãos terem o atestado disponível no telemóvel, através da carteira digital, evitando a necessidade de transportar consigo o documento em formato físico.
Segundo a informação divulgada, o documento digital mantém validade legal, permitindo a sua apresentação sempre que necessário.
Como adicionar o Atestado Médico de Incapacidade Multiuso na app gov.pt
- Abra a app gov.pt no smartphone.
- Entre na área da Carteira.
- Selecione “Adicionar documento”.
- Procure por “Atestado Médico de Incapacidade Multiuso”.
- Siga as indicações apresentadas no ecrã para associar o documento.
- Depois de adicionado, o atestado ficará disponível na carteira digital para consulta e apresentação quando necessário.
Esta é mais uma integração na carteira digital da app gov.pt, que tem vindo a concentrar vários documentos oficiais num único local, facilitando o acesso aos mesmos através do smartphone.
Para consultar o AMIM, basta ter a app gov.pt instalada e aceder à respetiva carteira digital.
Excelente novidade, só que já tentei 5x e dá sempre erro!!!
enfim!
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acabei de adicionar