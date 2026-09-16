Há mais um documento que pode adicionar à app gov.pt

A app gov.pt continua a ganhar novas funcionalidades e passa agora a disponibilizar mais um documento oficial em formato digital. Saiba qual o novo documento.

O Atestado Médico de Incapacidade Multiuso (AMIM) já pode ser consultado diretamente através da app gov.pt.

A novidade permite aos cidadãos terem o atestado disponível no telemóvel, através da carteira digital, evitando a necessidade de transportar consigo o documento em formato físico.

Segundo a informação divulgada, o documento digital mantém validade legal, permitindo a sua apresentação sempre que necessário.

Como adicionar o Atestado Médico de Incapacidade Multiuso na app gov.pt

Abra a app gov.pt no smartphone. Entre na área da Carteira. Selecione “Adicionar documento”. Procure por “Atestado Médico de Incapacidade Multiuso”. Siga as indicações apresentadas no ecrã para associar o documento. Depois de adicionado, o atestado ficará disponível na carteira digital para consulta e apresentação quando necessário.

Esta é mais uma integração na carteira digital da app gov.pt, que tem vindo a concentrar vários documentos oficiais num único local, facilitando o acesso aos mesmos através do smartphone.

Para consultar o AMIM, basta ter a app gov.pt instalada e aceder à respetiva carteira digital.