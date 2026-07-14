WhatsApp removeu o ChatGPT, mas a Europa acaba de o trazer de volta à força
A OpenAI anunciou o regresso do ChatGPT a uma das plataformas mais usadas. Falamos do WhatsApp e terá impacto na União Europeia, Suíça, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Este anúncio surge na sequência de uma decisão anticoncorrência da Comissão Europeia contra a Meta. Agora, todos podem usar esta IA nas mensagens.
Meta obrigada a abrir o WhatsApp à IA
A OpenAI anuncia a novidade como uma grande notícia para os utilizadores europeus. O ChatGPT está novamente acessível no WhatsApp em toda a União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Basta adicionar o contacto 1-800-CHATGPT (+1 800 242 8478) às conversas para aceder ao assistente, sem necessidade de uma conta OpenAI. Ainda é possível ligar a conta para tirar partido de limites de utilização mais elevados.
O que o anúncio da OpenAI não refere explicitamente é o contexto que o tornou possível. Este regresso surge após uma decisão da Comissão Europeia, que ordenou à Meta que restabelecesse o acesso gratuito ao WhatsApp para os assistentes de IA concorrentes. A Meta recebeu então cinco dias úteis para permitir a utilização geral da API do WhatsApp Business nas mesmas condições anteriores, ou seja, acesso gratuito.
O caso nasce no outono de 2025. Na altura, a Meta modificou as regras da sua API do WhatsApp Business para excluir assistentes de IA de terceiros de uso geral. Em março de 2026, a empresa reabriu o acesso aos seus concorrentes, mas mediante pagamento. Para a Comissão Europeia, este preço elevado replicava, na prática, os efeitos da proibição inicial, tornando o acesso comercialmente inviável para os concorrentes.
ChatGPT is available again on WhatsApp in the EEA, part of our work to make AI accessible in the apps people already use every day.
Message the verified 1-800-CHATGPT contact to ask questions, upload images, send voice notes, create images, and use ChatGPT in many languages.… pic.twitter.com/BpJC3tBxQ8
— ChatGPT (@ChatGPTapp) July 13, 2026
OpenAI traz de volta ChatGPT para todos
A estratégia de comunicação da OpenAI continua focada na experiência do utilizador. O Diretor Geral da OpenAI para a EMEA, celebrou este regresso, que deverá permitir a todos utilizar as ferramentas de IA da sua preferência nas suas plataformas preferidas. A empresa referiu ainda que recentemente expandiu o acesso ao ChatGPT através do Viber e do Kakao nos países onde estes serviços de mensagens estão disponíveis.
Para os utilizadores, a disponibilidade dependerá do indicativo do país do número de WhatsApp utilizado e será gradualmente alargada a todo o território europeu. Este regresso tem um estatuto particular e não se trata de uma decisão voluntária e definitiva da Meta, mas de uma obrigação temporária ligada a um processo judicial em curso.
O regresso ocorre também numa altura em que a OpenAI se prepara para introduzir publicidade na versão gratuita do ChatGPT na Europa. Isso torna o WhatsApp um importante canal de distribuição adicional para a empresa. Caso a investigação em Bruxelas chegue a uma conclusão diferente, ou caso seja assinado um acordo de conformidade diferente, o acesso do ChatGPT ao WhatsApp poderá ser novamente alterado.