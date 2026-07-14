WhatsApp removeu o ChatGPT, mas a Europa acaba de o trazer de volta à força

A OpenAI anunciou o regresso do ChatGPT a uma das plataformas mais usadas. Falamos do WhatsApp e terá impacto na União Europeia, Suíça, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Este anúncio surge na sequência de uma decisão anticoncorrência da Comissão Europeia contra a Meta. Agora, todos podem usar esta IA nas mensagens.

Meta obrigada a abrir o WhatsApp à IA

A OpenAI anuncia a novidade como uma grande notícia para os utilizadores europeus. O ChatGPT está novamente acessível no WhatsApp em toda a União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Basta adicionar o contacto 1-800-CHATGPT (+1 800 242 8478) às conversas para aceder ao assistente, sem necessidade de uma conta OpenAI. Ainda é possível ligar a conta para tirar partido de limites de utilização mais elevados.

O que o anúncio da OpenAI não refere explicitamente é o contexto que o tornou possível. Este regresso surge após uma decisão da Comissão Europeia, que ordenou à Meta que restabelecesse o acesso gratuito ao WhatsApp para os assistentes de IA concorrentes. A Meta recebeu então cinco dias úteis para permitir a utilização geral da API do WhatsApp Business nas mesmas condições anteriores, ou seja, acesso gratuito.

O caso nasce no outono de 2025. Na altura, a Meta modificou as regras da sua API do WhatsApp Business para excluir assistentes de IA de terceiros de uso geral. Em março de 2026, a empresa reabriu o acesso aos seus concorrentes, mas mediante pagamento. Para a Comissão Europeia, este preço elevado replicava, na prática, os efeitos da proibição inicial, tornando o acesso comercialmente inviável para os concorrentes.

OpenAI traz de volta ChatGPT para todos

A estratégia de comunicação da OpenAI continua focada na experiência do utilizador. O Diretor Geral da OpenAI para a EMEA, celebrou este regresso, que deverá permitir a todos utilizar as ferramentas de IA da sua preferência nas suas plataformas preferidas. A empresa referiu ainda que recentemente expandiu o acesso ao ChatGPT através do Viber e do Kakao nos países onde estes serviços de mensagens estão disponíveis.

Para os utilizadores, a disponibilidade dependerá do indicativo do país do número de WhatsApp utilizado e será gradualmente alargada a todo o território europeu. Este regresso tem um estatuto particular e não se trata de uma decisão voluntária e definitiva da Meta, mas de uma obrigação temporária ligada a um processo judicial em curso.

O regresso ocorre também numa altura em que a OpenAI se prepara para introduzir publicidade na versão gratuita do ChatGPT na Europa. Isso torna o WhatsApp um importante canal de distribuição adicional para a empresa. Caso a investigação em Bruxelas chegue a uma conclusão diferente, ou caso seja assinado um acordo de conformidade diferente, o acesso do ChatGPT ao WhatsApp poderá ser novamente alterado.