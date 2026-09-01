Pentágono lança versões militares exclusivas do ChatGPT e do Grok para as suas forças armadas

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disponibilizou um ChatGPT e um Grok personalizados para responder às exigências operacionais dos seus militares. Através de uma plataforma altamente protegida, milhões de funcionários públicos e militares passam a ter acesso a estas tecnologias de ponta.

Uma plataforma segura para a defesa norte-americana

O Pentágono integrou o ChatGPT Mil e o Grok for Government no portal GenAI.mil, um ecossistema centralizado que já disponibilizava o Gemini da Google.

O grande objetivo desta iniciativa consiste em facultar o acesso a modelos de linguagem avançados sem comprometer a segurança nacional, evitando que dados governamentais sensíveis sejam transmitidos através de servidores comerciais comuns.

Esta nova abordagem tem registado uma adesão massiva por parte dos colaboradores. De acordo com os dados oficiais partilhados pelo Departamento de Defesa, mais de 1,7 milhões de utilizadores únicos já utilizam ativamente o portal, o que representa mais de metade do pessoal total da instituição.

A rápida adoção demonstra a urgência em integrar a IA para otimizar os processos de tomada de decisão e alcançar uma maior eficácia no terreno de batalha.

O papel do ChatGPT Mil e a ausência da Anthropic

A versão militarizada do ChatGPT, desenvolvida ao abrigo do programa OpenAI for Government, assemelha-se bastante à aplicação comercial que o público geral conhece. Esta ferramenta foca-se na gestão de conversas, análise de ficheiros, desenvolvimento de projetos e criação de GPTs personalizados.

Numa fase inicial, o sistema será utilizado para tarefas administrativas rotineiras de carácter não confidencial, planeamento logístico e análise de políticas internas, prevendo-se a introdução de novas funcionalidades de forma gradual e controlada.

Por outro lado, a ausência de soluções de outras empresas de renome, como a Anthropic, não passa despercebida. A startup responsável pelo modelo Claude foi classificada como um risco para a cadeia de abastecimento pela administração norte-americana, após ter recusado ceder o uso ilimitado das suas ferramentas sem a salvaguarda de certas diretrizes éticas.

Este impasse judicial acabou por afastar a empresa dos contratos públicos, abrindo espaço para que o Pentágono reforçasse parcerias com outras tecnológicas focadas em segurança e defesa nacional.

O alcance estratégico do Grok

Em contrapartida com a vertente mais administrativa do ChatGPT, a integração do Grok for Government, operado através da rede de satélites Starshield da SpaceX, assume um tom marcadamente operacional.

O Departamento de Defesa sublinha que esta tecnologia irá proporcionar ganhos imediatos de produtividade e uma partilha de informação muito mais ágil entre as forças no terreno.

A versatilidade do modelo promete acelerar a execução de missões e melhorar a precisão em vários cenários, desde a análise de mercado para aquisições públicas até ao controlo rigoroso da cadeia de distribuição de mantimentos.

Para além da OpenAI e da SpaceX, o Pentágono tem vindo a estreitar laços com gigantes do setor tecnológico, tais como a Amazon Web Services, a Microsoft, a Nvidia e a Reflection AI. Esta estratégia de diversificação visa assegurar que os EUA dispõe das melhores ferramentas computacionais para enfrentar os desafios geopolíticos.

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