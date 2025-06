iOS 26 mostra o tempo de carregamento restante do iPhone

A Apple lançou a primeira beta do iOS 26 e trouxe uma mão cheia de novidades. Aliás, são muitas e grande parte delas estão disponíveis para os utilizadores descobrirem. Uma das novidades é a previsão de tempo de carga restante depois de colocarmos o iPhone a carregar.

O iOS 26 é uma refrescar do design do sistema operativo. Uns gostam, outros desgostam, muitos querem e há os que, como sempre, esperam por melhores dias. Aliás, sempre foi assim, tal como podem ver nos comentários do lançamento do iOS 7, outro grande marco do design das interfaces do iOS.

Pessoalmente, este novo visual é fantástico.

E há novidades nas funcionalidades?

Há muitas e vamos detalhar todas à medida que o sistema vai sendo explorado. Por exemplo, esta nova versão e já disponível na beta 1, traz a informação do tempo remanescente de carga.

Tal como os rumores previam, o iOS 26 inclui de facto um sistema que mostra o tempo de carregamento restante no ecrã de bloqueio do iPhone. Também existem detalhes na aplicação Definições.

Quando liga o iPhone para o carregar, pode agora ver o tempo de carregamento restante. É verdade que esta funcionalidade está disponível no Android há vários anos. Mas agora é mais uma "diferença" que desaparece.

É importante, contudo, percebermos que o sistema operativo da Apple comporta-se de forma muito diferente do sistema operativo da Google. Com a Google, o utilizador sabe quanto tempo de carregamento resta. Com o Google, o utilizador sabe quanto tempo falta para atingir os 100%. Mas com o iOS 26, a Apple optou por partilhar a informação até 80%... no ecrã de bloqueio!.

Na imagem acima, pode ver que o iPhone está atualmente a 68% e que vai demorar 25 minutos a chegar aos 80% (na app Bateria podemos saber mais informação: 1 hora e 54 minutos até aos 100%). Sim, este teste está a ser feito num carregador por indução...lento!

O que acontece quando se atinge os 80%? Não aparece nenhum dado específico no ecrã de bloqueio, apenas o comportamento do iOS 18 e das versões anteriores, ou seja, a percentagem atual.

A Apple não diz quanto tempo falta para atingir os 100%. Mas também ainda estamos na versão beta 1, possivelmente tudo isto está em modo "afinação" e poderá trazer mais informação.